Einar/ Amici 2018, le assegnazioni della serata e il primo contratto discografico

Comunque andrà a finire sembra proprio che Einar ad Amici 2018 abbia già ottenuto il suo contratto discografico, riuscirà a vincere questo serale e il programma? Ecco le novità

12 maggio 2018 Hedda Hopper

Einar, Amici 17

Lui è uno dei preferiti dal pubblico, è amato dai professore e dai discografici visto che due case hanno voluto incontrarlo in settimana. Lui è il timido, sincero e limpiro Einar, caratteristiche che in lui ha visto il pubblico e lo stesso Irama che, una volta entrato ad Amici 2018, è subito diventato suo amico. I due sono riusciti a crescere e maturare insieme e mentre Einar ha rotto la corazza di Irama, lui gli ha insegnato ad essere sicuro e padrone del palco. I professori li hanno tenuti insieme proprio per questo e la loro unione è ancora tangibile anche di serale in serale, quando hanno l'occasione di dividere il palco. Faranno lo stesso anche in futuro? Sembra proprio di sì visto che la Sony ha incontrato il cantante cercando di convincerlo a firmare con loro.

EINAR INCONTRA SONY

Anche Einar ha avuto un incontro con Marcella Montella e Stefania Gorla, manager di Sony Music Italia, e sono proprio loro che cercano di fare la corte al cantante cubano al grido di "Siamo super cariche" e ancora: “E’ giusto continuare su questa strada molto pop. Sai benissimo che la tua forza è la tua capacità di arrivare alla gente. E’ importante andare dritti su canzoni che possano rappresentarti”. Il suo destino sembra già scritto e se lui ed Irama chiudessero un contratto con la stessa casa discografica potrebbe davvero profilarsi la possibilità di un duetto, in futuro. Al momento la strada del cantante cubano è quella di seguire la strada che hanno segnato per lui nella scuola di Amici 17, ma questo lo allontanerà dalla vittoria finale o lo avvicinerà alla meta?

LE ASSEGNAZIONI DEI PROFESSORI

Einar è sicuramente uno dei preferiti dal pubblico e dai professori di questa edizione di Amici 17. Come se questo non bastasse, sembra che il cantante sia riuscito, in poco tempo, a conquistare anche la giuria esterna a cominciare da Ermal Meta che ha voluto duettare con lui e che, dopo il messaggio di suo nonno, è salito sul palco per abbracciarlo. In settimana Einar ha dovuto lavorare duro per mettere insieme il nuovo serale e, in particolare, si è trovato in difficoltà soprattutto per via delle cover e, in particolare, con Amore Puro di Alessandra Amoroso. Le note alta e l'estensione della voce della salentina hanno messo in crisi il cubano, riuscirà a portare a casa il pezzo? Sul palco del serale, Einar porterà anche Non C’è (un suo inedito), Futura (Lucio Dalla), Nessuno Vuole Essere Robin (Cesare Cremonini), Il Diario Degli Errori (Michele Bravi), Se Tu Non Torni (Miguel Bosé) e Giudizi Universali(Samuele Bersani).

© Riproduzione Riservata.