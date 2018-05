Ermal Meta perché nn c'è?/ Lascia il serale Amici 2018 per Eurovision Song Contest: vincerà la finale?

Ermal Meta questa sera non farà parte della commissione esterna di Amici: il cantante, insieme a Fabrizio Moro, sarà impegnato a Lisbona nell'Eurovision Song Contest 2018.

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Ermal Meta

Nella puntata di Amici di questa sera ci sarà un assente illustre nella commissione esterna. Non farà parte del gruppo, infatti, Ermal Meta, il vincitore di Sanremo lontano dall'Italia per una ragione molto importante. Insieme al suo collega Fabrizio Moro (a sua volta artista molto amato dal pubblico del talent show di Maria De Filippi), Meta si esibirà all'Eurovision Song Contest 2018 in programma a Lisbona e la cui finalissima è prevista proprio questa sera su Rai 1. La coppia canterà il brano 'Non mi avete fatto niente', già vincitore del Festival di Sanremo e che si presenta alla competizione europea come uno dei possibili favoriti. Questa sera, dunque, chi vorrà seguire le gesta del commissario di Amici dovrà girare canale, incrociando le dita per la sua vittoria insieme a Fabrizio Moro. Si tratterà comunque di un'assenza limitata ad una sola settimana: dal prossimo sabato 19 maggio, Ermal Meta dovrebbe riprendere il suo posto nel giudicare i concorrenti ancora in gara ad Amici.

L'EMOZIONE PER IL PICCOLO GIUSEPPE

Ermal Meta non parteciperà alla puntata di Amici di oggi a causa degli impegni con l'Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona insieme a Fabrizio Moro. La coppia si esibirà questa sera per la finalissima ed è annoverata tra i favoriti grazie ad una canzone dal testo molto importante: i due artisti hanno deciso di non tradurla in inglese ma, durante la loro performance, correranno i sottotitoli per far capire a tutti i telespettatori l'importanza del loro messaggio. Tra i tanti fan di 'Non mi avete fatto niente' c'è anche il piccolo Giuseppe, che lo scorso sabato ad Amici ha sorpreso il suo idolo rendendosi protagonista di un momento di grande commozione. Il bambino, che Meta ha contattato dopo avere visto un suo video sul web, è entrato in scena mentre il cantante era impegnato nell'esibizione di 'Vietato morire' con Einar. Giuseppe si è unito al gruppo, presentanto proprio dal suo idolo che ha faticato a nascondere l'emozione: "Vi presento Giuseppe, un bambino di 8 anni che ha però il coraggio di stare sul palco di fronte a tutti", ha dichiarato.

LA CROCIATA CONTRO L'AUTOTUNE

Assente dalla puntata di Amici 2018, Ermal Meta lascerà ad altri le polemiche per l'uso dell'autotune in trasmissione. Il cantante che questa sera sarà impegnato all'Eurovision Song Contest con Fabrizio Moro, le scorse settimane non si è tirato indietro, riservando critiche a Biondo e all'uso del regolatore della voce. Sostenendo anche il punto di vista di altri commissari esterni, l'artista di origini albanesi non si è detto affatto d'accordo nell'uso di questa applicazione durante un'esibizione dal vivo all'interno di un reality show (soprattutto se non utilizzata anche dagli altri allievi della scuola. "L'autotune è molto utilizzato, nella musica trap è proprio uno strumento e ci sta però l'autotune nell'uso dal vivo è una specie di doping", ha precisato il giudice esterno di Amici alle quali Biondo ha cercato di rispondere con polemica. Ma Meta ha messo a freno le sue critiche e, in parte, anche quelle del pubblico: "Si presenta come un cantante non come un modello, è bellissimo, ok lo vediamo tutti (...) Non fare il presuntuoso".

