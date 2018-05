Eurovision Song Contest 2018/ Finale, diretta: vincitore e scaletta. Attesa per Ermal Meta e Fabrizio Moro

12 maggio 2018

E’ tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2018. Oggi, sabato 12 maggio, a partire dalle 20.35, su Raiuno, andrà in onda l’ultimo atto della kermesse musicale internazionale che raccoglie il meglio della produzione musicale europea. Dopo aver vinto la scorsa edizione con Salvador Sobral, il Portogallo ospita la manifestazione che si terrà nella “Altice Arena”di Lisbona. A contendersi la vittoria saranno i venti paesi che hanno superato le serate eliminatorie trasmesse l’8 e il 10 maggio scorsi su Rai4, il Portogallo, paese ospitante, e i cinque “big five” qualificati in finale di diritto: Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. L’Italia sarà rappresentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro che porteranno sul palco dell’Eurovision la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018. Le canzoni saranno commentate da Federico Russo e Serena Rossi mentre su da Rai Radio2 da Carolina Di Domenico e Ema Stockholma.

IL MECCANISMO DI VOTO

Il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2018 sarà deciso da un meccanismo di voto misto: a votare saranno le giurie nazionali e il pubblico che, attraverso il televoto, potrà esprimere la propria preferenza. Non si potrà, tuttavia, votare per i rappresentati del proprio Paese. Dall’Italia, dunque, non sarà possibile sostenere attraverso il televoto Ermal Meta e Fabrizio Moro. Le giurie nazionali hanno già espresso il proprio voto, ma i risultati saranno resi noti solo nel corso della finale e saranno sommati a quelli del televoto. Ci sono tre modi per votare: attraverso l'app ufficiale, con un Sms al 4754750 contenente il codice della canzone, oppure chiamando da rete fissa il numero 894222. La giuria italiana è formata da Silvia Gavarotti (cantante soprano e docente), presidente di giuria, Antonella Nesi (giornalista dell'agenzia di stampa ADNKronos), Sandro Comini (jazzista), Matteo Catalano (autore) e Barbara Mosconi (giornalista per TV Sorrisi e Canzoni).

LA SCALETTA DI EUROVISION SONG

Per vedere l’esibizione di Ermal Meta e Fabrizio Moro sarà necessario aspettare un po’. La coppia che rappresenta l’italia dovrebbe esibirsi per ultima. Ecco la scaletta della serata finale dell’Eurovision Song 2018: Ucraina – Melovin – Under The Ladder; Spagna – Alfred e Amaia- Tu Cancion; Slovenia: Lea Sirk – Hvala; Lituania: Ieva Zasimauskaitè – When we're old; Cesar Sampson – Nobody but you; Estonia: Elina Nechayeva – La Forza; Norvegia: Alexander Rybak – That's How you write a song; Portogallo – Cláudia Pascoal – O Jardim; Regno Unito: Surie – Storm; Serbia: Sanja Ilic e Balkanica – Nova Deca; Germania: Michael Schulte – You let me walk alone; Albania: Eugent Bushepa – Mall; Francia: Madame Monsieur – Mercy; Repubblica Ceca: Mikolas Josef – Lie to me; Danimarca: Rasmussen – Higher Ground; Australia – Jessica Mauboy – We got love; Finlandia: Saara Aalto – Monsters; Bulgaria: Equinox – Boxes; Moldavia: Doredos – My lucky day; Svezia: Benjamin Ingrosso – Dance you off; Ungheria: AWS - Viszlat Nyar; Israele: Netta Barzilai – Toy; Olanda: Waylon – Outlaw in 'em; Irlanda: Ryan O' Shaughnessy – Together; Cipro: Eleni Foureira – Fuego; Italia – Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente.

