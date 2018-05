FABRIZIO MORO ED ERMAL META / "Canteremo in modo semplice, come al Festival" (Eurovision Song Contest 2018)

Fabrizio Moro ed Ermal Meta protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente", canzone che si è classificata prima all'ultimo Festival di Sanremo.

12 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Dopo aver trionfato al Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro si preparano a portare il loro messaggio contro il terrorismo all'Eurovision Song Contest 2018 di Lisbona, dove la loro "Non mi avete fatto niente" è in gara con altre 43 canzoni. A dispetto dei tanti pronostici, i due amatissimi cantanti hanno scelto di esibirsi in italiano, lasciando ai sottotitoli il compito di spiegare ai tanti ascoltatori il significato del loro brano. Per Ermal Meta, infatti, "tradurre una canzone le fa perdere un po’ di spessore", mentre Fabrizio Moro non riesce proprio a immaginarsi mentre canta in lingua inglese. La canzone, assicurano i due cantanti fra le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, ha subìto solo una piccola modifica strumentale per rendere il tutto più breve, ma il contenuto del testo approderà all'Altice Arena di Lisbona in versione integrale: "Per noi era importante non rinunciare a nessuna parte del testo, lasciare integro il messaggio", ha ammesso infatti Fabrizio Moro.

"QUESTA CANZONE NON HA BISOGNO DI COREOGRAFIE"

"Canteremo come nei giorni del Festival, in modo semplice, senza coriandoli e fuochi d’artificio". Fabrizio Moro non ha dubbi, l'esibizione all'Eurovision Song Contest 2018, realizzata in coppia con Ermal Meta, non sarà diversa rispetto a quella che li ha visti trionfare nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo. A confermare questo aspetto, anche le dichiarazioni del cantante di origini albanesi, certo che il brano possa arrivare al cuore dei telespettatori anche se privo di effetti speciali ed esibizioni all'avanguardia: "L’Eurovision ci ha abituati a cose pirotecniche, è vero, ma noi siamo d’accordo: questa canzone non ha bisogno di coreografie". Arrivare sul palco della kermesse dopo le tante polemiche sulla loro canzone è per i due vincitori di Sanremo una grande soddisfazione, ma loro, che nel brano hanno riposto tutti i loro sogni, sono stati i primi a crederci fino in fondo: "Ci abbiamo creduto fin dall'inizio, l’abbiamo difeso con le unghie e con i denti. Rappresentare l’Italia con questa canzone è un grande onore".

"ATTRITI FRA NOI? SIAMO DEI GRAN BURLONI"

In occasione dell'Eurovision Song Contest 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno vissuto a stretto contatto per una decina di giorni, ma loro assicurano che la vicinanza forzata non è stata affatto un problema: "Sono sei mesi che 'conviviamo', dieci giorni in più non ci fanno paura", ha rivelato Fabrizio Moro a Tv Sorrisi e Canzoni, aggiungendo che fra le cose che teme di più in questa avventura c'è la "lentezza" dei portoghesi: "Siamo stati in Portogallo tre giorni per girare una clip di mezzo minuto". Quella che lui chiama lentezza, per Ermal Meta è invece sinonimo di "perfezionismo", ma nel correggere il suo compagno di avventura, Meta ha confermato che fra loro non vi è mai stato alcun attrito: "Figuriamoci! In realtà siamo due gran burloni. Non lo direste mai, ma Fabrizio è molto bravo a raccontare le barzellette". Fra le pagine del noto settimanale, i due cantanti hanno inoltre ammesso di non temere rivali, apprezzando, in particolar modo, il brano proposto dai colleghi francesi.

