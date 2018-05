FRANCESCA CIPRIANI / Nuova indiscrezione su un concorrente del Grande Fratello: "Mi mandava messaggi hot"

Francesca Cipriani lancia una bomba segnalando un concorrente del Grande Fratello, che in passato le ha mandato dei messaggi hot. Si tratta di Simone Coccia Colaiuta?

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Francesca Cipriani

Non c'è mai fine alle indiscrezioni e alle novità trash riguardanti i concorrenti del Grande Fratello 15, alcuni dei quali alle prese con un passato abbastanza criticabile. I trascorsi di alcuni gieffini sono stati chiamati in causa da Barbara d'Urso nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, nella quale tra gli ospiti era presente anche Francesca Cipriani. La finalista de L'Isola dei famosi, balzata alle cronache nel corso del reality show condotto da Alessia Marcuzzi per la sua simpatia assolutamente trash, è intervenuta nella discussione relativa a Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta. Per quanto riguarda il primo, gli opinionisti presenti in studio si sono detti certi che la sua storia con Nina Moric non possa ancora dirsi conclusa e che le recenti dichiarazioni della modella croata lascino un evidente spiraglio riguardante un ritorno di fiamma. Ma sono le parole successive della Cipriani, proprio alla fine dello spazio dedicato al Grande Fratello, che possono essere considerate una vera e propria bomba.

FRANCESCA CIPRIANI E LA NUOVA INDISCREZIONE

Nella puntata di Pomeriggio 5 di ieri, Francesca Cipriani è intervenuta al termine della discussione relativa a Luigi Favoloso e Simone Coccia Colaiuta. Gli ho ospiti in studio hanno visto due filmati sui due gieffini, precisando come il primo possa avere ancora un futuro insieme a Nina Moric, ma è stato poco dopo che l'ex isolana ha lanciato la sua bomba: "L'altro invece è un provolone, te lo posso dire io in prima persona. Te lo dico perché scriveva a me. Sì, mi mandava messaggi hot e mi voleva mandare foto hot". Sebbene il nome esplicito non sia stato fatto, la Cipriani ha lasciato chiaramente intendere che si trattava di Simone, già fidanzato con la parlamentare Stefania Pezzopane. Barbara d'Urso a questo punto ha interrotto le dichiarazioni della sua ospite, affermando che non c'era più tempo per parlarne. Lo spazio verrà trovato in una nuova sede? Quale meglio di Domenica Live per lanciare una nuova frecciatina al già criticato Simone Coccia Colaiuta?

