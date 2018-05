Festival di Cannes 2018, Kendall Jenner / Il "nude look" sul red carpet: abito di cristalli e trasparenze

Festival di Cannes 2018, arriva anche la realtà virtuale con The Wild immersion. Si torna inoltre a parlare di Italia grazie ai disegni della 28enne Laura Fuzzi e dei look con Kendall Jenner

12 maggio 2018 Anna Montesano

Festival di Cannes 2018

Il primo sabato del Festival di Cannes 2018 continua tra look, film e novità. Mentre il red carpet torna a popolarsi, nel piano interrato del Palais del Festival, all'interno del Marché,si svolge un altro festival ambientato in una dimensione parallela e virtuale. Un festival nel festival quello della realtà virtuale, che quest'anno non ha avuto infatti l'onore di presenziare alla selezione ufficiale come accaduto nella precedente edizione con Carne y arena del premio Oscar Alejandro Gonzalez Inarritu. A conquistare l'attenzione quest'anno è The Wild immersion, frutto del lavoro di sei mesi di Adrien Moisson, ex veterinario e pubblicitario. Con un semplice visore è possibile fare un bellissimo viaggio in una riserva naturale virtuale, possibile anche grazie a riprese a 360° estremamente ravvicinate.

Il "nude look" di Kendall Jenner

Intanto continuano a far discutere anche alcuni look delle star che stanno calcando il red carpet di Cannes. In particolare su quello del Secret Night party, messo in scena da Chopard nella quarta serata della 71esima edizione del Festival di Cannes, a "scandalizzare" è il look di Kendall Jenner. Un abitino che lascia ben poco all'immaginazione, grazie alle trasparenze che mostrano quasi chiaramente il décolleté. Un abito ricoperto solo da cristalli che lascia le gambe nude, vestite da un paio di sandali griffati Christian Louboutin.

"La Strada dei Samouni" e i disegni di Laura Fuzzi

Al Festival di Cannes 2018, l'Italia arriva anche grazie ai disegni della giovane disegnatrice forlivese Laura Fuzzi, che ha collaborato alla realizzazione del corto "La Strada dei Samouni". L'opera è stata selezionata nella "Quinzaine des Rélisateurs", una selezione artistica collegata alla manifestazione principale cui partecipano tanti famosissimi registi. Il film a cui ha collaborato l'artista originaria di Forlì e di soli 28 anni è diretto da Stefano Savona, mentre la regia delle animazioni è affidata a Simone Massi. Un lavoro molto complesso, visto che per la sua realizzazione sono stati necessari oltre quattro anni di lavoro seguendo la tecnica di stesura di cera bianca e sopra una stesura di cera nera. Si gratta poi sul foglio nero per ottenere le luci, lasciando così che il disegno prenda forma.

