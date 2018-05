GIADA DOMENICONE/ Chi è la compagna di Fabrizio Moro: architetto e artista, ha ideato la cover del suo album

Giada Domenicone è la donna che ha rubato il cuore di Fabrizio Moro e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più romantiche. I due hanno due bambini e si tengono a debita distanza dal...

12 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Fabrizio Moro

Fabrizio Moro è uno dei cantanti più chiacchierati delle ultime settimane, complice la sua vittoria al Festival di Sanremo 2018 e l'ormai imminente finalissima dell'Eurovision Song Contest 2018. Ma se sulla scena ad accompagnarlo c'è un collega d'eccezione, Ermal Meta, nella vita privata Moro può contare su una presenza molto più discreta, che sta al suo fianco ormai da molti anni e dalla quale ha avuto due figli: Libero, nato nel 2009, e Anita, nata nel 2013. Ma chi è la donna che ha rubato il cuore al noto insegnante di Amici ispirando alcune fra le sue canzoni più romantiche? Lei si chiama Giada Domenicone, è romana e si occupa prevalentemente di arte. Classe 1983, ha conseguito la laurea in Arredamento e Architettura degli Interni alla Sapienza di Roma, prima di collaborare con professionisti molto noti nel mondo dell'architettura. Oltre agli arredi, Giada Domenicone coltiva un grande interesse per l'arte in generale, ma si tiene sempre a debita distanza dal gossip, a dispetto dell'interesse mediatico che si è scatenato nei suoi confronti.

Ideatrice della cover del best of di Fabrizio Moro

Siamo abituati a conoscere il lato professionale di Fabrizio Moro, al centro della scena grazie al suo recente successo sanremese e a un passo della sua nuova avventura all'Eurovision Song Contest 2018; tuttavia, in pochi sanno che nel privato è sentimentalmente legato a un'artista di nome Giada Domenicone, con la quale convive da tempo e dalla quale ha avuto due bambini. La loro storia d'amore è nata e cresciuta lontano dalle telecamere, ma di recente i loro profili professionali si sono incrociati, complice l'album pubblicato da Moro nel febbraio del 2018. Pare infatti che a ideare la parte grafica della copertina sia stata proprio la sua compagna, che qualche mese fa, dopo aver ultimato il suo lavoro, ha annunciato la novità sui suoi profili social. L'album, una raccolta dei migliori brani pubblicati dal cantante, è uscito proprio a cavallo dell'ultima esperienza sanremese di Fabrizio Moro, e ha visto la coppia collaborare per la prima volta alla realizzazione di un progetto di tipo professionale.

