Grande Fratello 2018/ Aida Nizar pronta a tornare? Malgioglio sbotta: "Il peggio deve ancora arrivare"

12 maggio 2018 Anna Montesano

Grande Fratello 2018

È sicuramente una delle edizioni del Grande Fratello 2018 più polemiche quella in onda quest'anno. Dagli atti di bullismo agli errori della produzione, Barbara D'Urso continua ad essere nel mirino delle critiche e delle segnalazioni di Striscia La Notizia. Critiche nate soprattutto per il "caso" Aida Nizar che Cristiano Malgioglio non ritiene essere così vittima come tutti credono. Sono anzi dure le parole dell'opinionista del GF 15 nei confronti della spagnola, eliminata dal gioco la scorsa settimana. "Dice sempre le stesse cose perché è un'attrice nata: però non sarà mai una diva, ma solo una comparsa. - sbotta Cristiano nell'intervista rilasciata a Nuovo - Parla sempre e non lascia che lo facciano gli altri. È una donna che ti aggredisce e lo fa anche quando parla con me in modo da farsi notare. E tutto questo proprio non mi piace".

GRANDE FRATELLO: MALGIOGLIO CONTRO AIDA, L'AVVERTIMENTO

Le accuse di Malgioglio alla Nizar non si germano qui: "Lei è disposta a tutto. Ma che tipo di notorietà è questa? Aida è una che urla e basta. - aggiunge il noto paroliere - La notorietà implica che una persona faccia cose importanti nella vita e che possa dare un grande esempio". Cristiano è convinto che la notorietà di Aida Nizar è destinata a spegnersi in breve tempo, eppure avverte nel corso dell'intervista che "Non è finita qui, il peggio deve ancora arrivare". In effetti Aida è pronta a fare il suo ritorno da grande star nella tv italiana. Sarà infatti l'ospite d'onore della prossima puntata di Domenica Live e chissà che non regali al pubblico qualche chicca o indiscrezione segreta sui concorrenti della Casa del Grande Fratello.

