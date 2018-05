Heather Paris vs Biondo, nuova lite?/ "Non mi è piaciuto. Non riesco a mentire" (Amici 2018)

Heather Parisi tornerà questa sera nel serale di Amici 2018 dopo il recente viaggio a Hong Kong documentato dalle sue Instagram Stories. Con lei i suoi due figli, Dylan ed Elizabeth.

12 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Heather Parisi al serale di Amici 2018

Nel serale di Amici 2018 ricopre con successo il ruolo di membro della commissione esterna, ma nella vita di tutti i giorni Heather Parisi è una mamma-imprenditrice che gira il mondo. Qualche giorno fa, infatti, la nota showgirl ha condiviso sul suo profilo Instagram gli scatti e i filmati del suo recente viaggio a Hong Kong, dove attualmente risiede con suo marito, l'imprenditore Umberto Maria Anzolin, e con i figli nati dal loro matrimonio, i gemelli di quasi 8 anni, Dylan Maria ed Elizabeth Jaden. Le immagini del breve viaggio ritraggono la famiglia per intero in aeroporto e mentre passeggia fra le vie della città, ma non manca la seduta dalla manicure, dove Heather Parisi si fa accompagnare dai suoi due bambini. E mentre lei è impegnata a prendersi cura della bellezza delle sue mani, i due gemelli si dedicano all'homeschooling, un'attività che prevede lo studio da casa e consente loro di non perdere neanche una lezione.

HEATER VS BIONDO, DOPO LE RECENTI POLEMICHE LA SFIDA CONTINUA?

Sette giorni fa erano in molti a credere che Fra Heather Parisi e Biondo fosse tornato il sereno, ma nel corso della quinta puntata del serale di Amici 2018 il giudice della commissione esterna è tornato a tuonare contro l'allievo, sottolineando il suo pessimo modo di cantare e trovando supporto nelle parole degli altri membri del parterre: "Mi sei simpatico ma non mi piace quando canti, io sono sicura che gli altri cantanti studiano tantissimo, si preparano con grande grinta per il sabato sera, tu invece vieni qui e usi l'autotune". A darle manforte anche Ermal Meta, che in qualità di membro della commissione esterna, non ha potuto fare a meno di sottolineare le pecche dell'esibizione del cantante: "Non mi è piaciuto. Non riesco a mentire". In attesa del nuovo appuntamento, Heather Parisi sembra aver messo fine a tutte le polemiche sospendendo il suo giudizio su Biondo: sui social della nota showgirl, infatti, non vi è traccia di alcuna dichiarazione sulla sua attuale avventura ad Amici. Dopo il silenzio degli ultimi giorni, ci saranno nuove polemiche?

