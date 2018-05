I PINGUINI DI MADAGASCAR/ Su Italia 1 il film di Eric Darnell e Simon J. Smith (oggi, 12 maggio 2018)

I pinguini di Madagascar, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: alla regia Eric Darnell e Simon J. Smith. Il dettaglio della trama.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA ERIC DARNELL

Prime time buffo e divertente quello di stasera sulle frequenze digitali di Italia 1, dove viene mandata in onda la pellicola d'animazione prodotta dalla DreamWorks Animation e Pacific Data Images I pinguini di Madagascar. Alla regia del cartone animato, l'americano Eric Darnell, un esordio dietro la telecamera di videoclip come 'Get Up' dei R.E.M., dopodiché una carriera al servizio del pubblico più giovane esordendo prima con il trittico della saga 'Madagascar', comprendendo il primo film d'animazione, il sequel e l'ultimo cartone del trittico 'Madagascar 3 - Ricercati in Europa' del 2008, per poi confermare le sue attitudini con 'Z la formica', infine fu proprio il 2014 l'anno in cui vide la luce 'I pinguini di Madagascar', spin-off proprio dedicato ai buffi pinguini che in 'Madagascar' furono ampiamente celebrati per la loro verve comica. Regia non in solitaria però, accanto a Darnell l'abile cineasta Simon J. Smith, assieme le vicende del quartetto di pinguini hanno esaltato questo lungometraggio d'animazione divertente e avventuroso. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I PINGUINI DI MADAGASCAR, LA TRAMA DEL FILM

Siamo al Polo sud ed un uovo sta per schiudersi, non lontana, una foca leopardo è pronta per pranzare proprio con il pulcino contenuto nell'uovo ma il trio di pinguini Skipper, Kowalski e Rico difendono la genia pronta alla schiusa allontanandosi dal branco per difendere l'uovo sino al momento in cui, rompendo il guscio, esce il piccolo e tremendo Soldato. Il quartetto decide di partire alla ricerca di una location in cui sia più semplice trovare il cibo e s'imbarcano a bordo di un iceberg in direzione nord, quindi verso il caldo, sul quale viaggeranno sino a giungere negli Stati Uniti d'America, paese evidentemente ideale anche per il grande sogno non solo di uomini, ma anche di pinguini. Anni dopo la fuga dal Polo, ritroviamo i quattro a Fort Knox, dopo essere fuggiti dal circo in cui lavoravano come clown animali, ma, rapiti dal tremendo dottor Octavius Tentacoli, il cui vero nome è Dave ed è in realtà un grosso polipo travestito con abiti e fattezze umane, sono condotti in gran segreto a Venezia. In realtà quella di Dave il polpo è una vendetta personale, anni prima ia i pinguini che Dave vivevano nel grande zoo di Central Park a New York e l'arrivo dei pinguini mise in disparte al popolarità del cefalopode, precedentemente amato dai bambini. geloso e rancoroso 'attuale Octavius Tentacoli vuole fare pagare al quartetto quel furto di celebrità grazie ad uns iero da lui ideato pronto a renderli mostri inguardabili ma il team bianco e nero ruba allo scienziato pazzo il flacone di siero fuggendo rapidamente tra le calli veneziane. Ma non è finita ed il dovere del team pinguino li vuole a Shanghai dove il dottor Octavio Tentacoli sta per sopraggiungere con una grossa produzione di siero pronta a rendere difficile 'esistenza sull'intenro pianeta. Compito degli agenti su due zampe quindi, sarà l'arduo compito di fermare il polpo/scienziato pazzo salvando el sorti dell'umanità da un futuro 'mostroide'.

© Riproduzione Riservata.