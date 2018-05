IL VOLO/ La svolta con la musica latino-americana: "Il nuovo disco è un cambio di passo" (Amici 2017)

Amici ospita ancora Il Volo, il trio balzato alle cronache dopo la partecipazione a Ti lascio una canzone e già vincitore del Festival di Sanremo. I progetti sul nuovo album.

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Il Volo

Il Volo tornano ad Amici, confermendasi grandi sostenitori del programma condotto da Maria De Filippi. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno ospiti della puntata di oggi 12 maggio e duetteranno con i concorrenti della squadra bianca o blu, come già accaduto la scorsa edizione. Nel 2017, infatti, il trio di cantanti balzati alle cronache grazie al talent show 'Ti lascio una canzone' eran già stati presenti in una serale di Amici e si erano esibiti al fianco di Andreas e Sebastian. L'esperienza aveva dato grandi soddisfazioni a Il Volo che, intervistati ai microfoni di Radio 105 nel backstage, avevano confessato: "La cosa bella della musica è che si può esprimere in tantissimi modi. Oggi abbiamo fatto una bellissima esperienza perché poche volte noi cantiamo con dei ballerini sul palco, di solito abbiamo o una band o una grande orchestra, però vedere Sebastian, e mia sorella è innamorata di questo ragazzo, è stato davvero bello ed emozionante.. tutte le ragazzine e tutto il pubblico che impazziscono per lui".

IL SUPPORTO AI TALENT SHOW

Maria De Filippi chiama in causa un gruppo molto amato in Italia e all'estero per risollevare gli ascolti di una stagione ancora non troppo soddisfacente. Il Volo si esibirà nuovamente ad Amici con i loro principali successi che gli hanno permesso di conquistare la vittoria al Festival di Sanremo e molti altri riconoscimenti a livello internazione. Il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non ha mai dimenticato le proprie origini, che gli ha permesso di diventare famosi proprio grazie ad un talent show. Ecco perché, intervistati da Radio 105, hanno ammesso di gradire particolarmente l'intervento ad Amici: "E poi c'è un motivo per cui questo programma televisivo va avanti da 15 anni, è la chiave del grande successo, menomale che esistono questi grandi programmi. Noi siamo nati da un talent show e supporteremo a vita i talent show". E sul ruolo dell'arte in tutte le sue versioni: "È davvero bello ritornare qui anche perché siamo in tanti e condividiamo la stessa passione per la musica, parliamo tutti lo stesso linguaggio".

LA SVOLTA NEL NUOVO ALBUM

Il nuovo album de Il Volo sarà una svolta totale nel loro genere musicale: non più solo bel canto, in stile classico, ma canzoni latino americane in stile tormentone estivo. Il trio preannucia infatti il proprio desiderio di irrompere in quei mercati internazionali che già li apprezzano in versione lirica ma che potrebbero accogliere con ritrovato entusiasmo anche questa nuova sfida. Intervistati dal settimanale Chi qualche settimana fa, hanno dichiarato: "Possiamo fare molto altro e con questo disco lo dimostreremo, è un cambio di passo. Pensate a Luis Fonsi, quello di Despacito, che cantava delle ballate ed era un artista locale fino a quando non ha cambiato genere e arrangiamenti e ha conquistato il mondo (...) È una svolta totale: l'obiettivo è conquistare quei Paesi dove Il Volo è già una realtà importante". Nel nuovo disco ci saranno anche i duetti con Ermal Meta, Tiziano Ferro e Gloria Estefan.

