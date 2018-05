ITALIA’S GOT TALENT 2018: GIURIA/ Federica Pellegrini e Mara Maionchi al posto di Littizzetto e Nina Zilli?

Ad Italia's got talent 2018 cambiano le quote rosa della giuria, Federica Pellegrini e Mara Maionchi sostituiranno Nina Zilli e Luciana Litizzetto. Il programma partirà in autunno.

Italia’s got talent sta tornando, la nona edizione del programma di TV8 si sta preparando per riaprire le porte ai talenti più stravaganti della nostra penisola. Sebbene l’inizio dello show sia previsto per il prossimo autunno iniziano a essere svelate le prime indiscrezioni riguardanti la giuria. Le quote rosa sembrano proprio essere in bilico sulla poltrona della temuta giuria. A rivelarlo è il quotidiano Il Messaggero annunciando che sia Nina Zilli che Luciana Littizzetto lasceranno la postazione ad altre due donne. Entrambe facevano parte del programma, insieme a Claudio Bisio e a Frank Matano, fin dalla prima edizione in onda sul canale TV8 che risale al 2015. Il quotidiano ha annunciato i nomi delle due donne che prenderanno il loro posto, due nomi che mai ci aspetteremmo in questo programma. La prima è una discografica, la seconda una campionessa di nuoto. Si tratta proprio di Mara Maionchi che, tra gli altri programmi, è stata riconfermata ufficialmente per la nuova edizione di X-Factor e Federica Pellegrini.

FEDERICA PELLEGRINI, UNA TALENTUOSA A GIUDICARE IL TALENTO

L’annuncio ufficiale non è stato ancora rilasciato, ma Il Messaggero lo conferma: a grande sorpresa sarà proprio Federica Pellegrini una delle due new entry del programma di TV8, Italia’s Got Talent. Lei di talento ne ha sicuramente tanto, per un totale di 162 medaglie, tra cui 117 ori (di cui 24 nei 200 m stile libero). Bellissima e giovane è diventata testimonial di numerose campagna pubblicitarie e rimane un riferimento della nostra Italia per parlare di femminismo all’interno dello sport. Proprio oggi è stata rilasciata una sua intervista a La Stampa in cui dichiara che lo sport femminile viene sempre meno considerato e questo è un problema culturale: “Un uomo è campione dopo una vittoria importante, una donna deve costruire una carrirera intera di successi per avere lo stesso peso”. Talentuosa e intelligente, Federica Pellegrini, terrà le redini di Italia’s Got Talent insieme a Claudio Bisio, Frank Matano e Mara Maionchi; mentre alla conduzione è stata confermata la giovanissima Lodovica Comello.

