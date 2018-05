Irama/ Amici 2018: il pubblico lo premia ma è lotta con i discografici, cosa canterà oggi?

Irama vincitore annunciato di Amici 2018? Il pubblico lo premia ma è lotta con i discografici e dopo lo scontro della scorsa settimana, ha incontrato la Sony, cosa canterà oggi?

12 maggio 2018 Hedda Hopper

Irama, Amici 17

Irama è ancora in lotta con le case discografiche, ha fatto molte esperienze quando era piccolo e non tutto è andato come previsto. Il cantante di Amici 2018 non è mai riuscito ad ottenere quello che vuole ma crede molto nel destino e questo lo spinge a credere che tutto sia scritto e che tutto, nel bene e nel male, lo abbia portato ad Amici 17. Nel corso degli anni è stato morso tante volte e adesso prima di dare la mano ha intenzione di pensarci bene e dopo lo scontro della scorsa settimana, Irama incontra i rappresentanti della Sony che gli confidano: "Stiamo cercando di capire la situazione ma ti sosteniamo come autore, artista e persona. Ci teniamo molto, abbiamo una struttura allargata lasciando massima espressione e libertà, ci teniamo tanto all'aspetto umano ed è molto importante perché questo ti lascerà l'espressione artistica e noi ti supporteremo solo. Sony c'è e ce ne fosse la possibilità saremo felici di accoglierti. Ti seguiamo da sempre Filippo".

L'INCONTRO CON LA SONY

Ascoltare insieme le canzoni, farlo scrivere e un disco che abbia un'anima, Irama ha chiesto a Marcella Montella e Stefnia Gorla di parlare di un loro possibile progetto per lui ma il suo sogno è iniziare con un piccolo tour subito dopo uscito da Amici 2018. Le due offrono la loro disponibilità e questa volta Filippo sembrava meno teso e più sorridente, che sia questa la volta buona per lui? Irama in queste settimane ha conquistato il pubblico che lo ha premiato di sabato in sabato ma anche i professori. Lo stesso Carlo Di Francesco ha detto di lui: "Vedo crescere sempre di più un cantante. Lo vedo sempre più solido. L’atteggiamento sul palco è meraviglioso”. Il sorriso ha conquistato il volto di Filippo e forse queste ultime puntate le soddisfazioni per lui non mancheranno, sarà davvero il vincitore di questa edizione?

LE ASSEGNAZIONI DELLA SETTIMANA

A differenza di Biondo, Irama avrà l'occasione di portare sul palco questa sera una serie di inediti e poche cover. Il suo collega è stato sommerso dalle cover, che odia, mentre lui avrà l'occasione di esibirsi al meglio portando sul palco Un Giorno In Più (suo inedito), Che Ne Sai (inedito), Nera (inedito) ma anche alcune cover ovvero Le Tasche Piene Di Sassi (Jovanotti), We Don’t Talk Anymore (Charlie Puth Feat. Selena Gomez) e Ti Ho Voluto Bene Veramente (Marco Mengoni). Le assegnazioni lo hanno conquistato e i suoi fan sono pronti a sentirlo cantare anche questa sera, riuscirà a vincere la seconda fase, cantare in terza e vincere l'ennesimo serale?

© Riproduzione Riservata.