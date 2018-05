L'ELIMINATORE - ERASER/ Su canale 20 il film con Arnold Schwarzenegger (oggi, 12 maggio 2018)

L'eliminatore - Eraser il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Arnold Schwarzenegger, Vanessa L. Williams, alla regia Chuck Russell. Il dettaglio.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima sera sul 20

NEL CAST ARNOLD SCWARZENEGGER

Il film L'eliminatore - Eraser va in onda su canale 20 oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 21,00. Una pellicola d'azione del 1996 che è stata diretta da Chuck Russell (The mask - Da zero a mito, Nightmare 3 - I guerrieri del sogno, Il Re Scorpione) e interpretata da Arnold Schwarzenegger (la saga di Terminator, Predator, Commando), Vanessa L. Williams (Dance with me, L'Odissea, la serie tv Desperate housewives), James Caan (Il padrino, Misery non deve morire, Elf - Un elfo di nome Buddy) e James Coburn (I magnifici sette, Il nostro agente Flint, La grande fuga). Le musiche del film sono state scritte da Alan Silvestri, compositore molto noto e vincitore di numerosi riconoscimenti per le sue colonne sonore, fra cui 3 Grammy Awards per i film Guardia del corpo, Cast away e Polar Express.

L'ELIMINATORE - ERASER, LA TRAMA DEL FILM

John Kruger (Arnold Schwarzenegger) è specializzato nella protezione di testimoni di alto profilo. Uno stratagemma che usa spesso è fingerne la morte e dare loro una nuova identità. Ora John ha il compito di proteggere Lee Cullen (Vanessa L. Williams), un pezzo grosso di un'azienda che produce armi ed ha un importante contratto con la difesa americana. La donna deve testimoniare presso l'FBI per una questione molto grave, la multinazionale per cui lavora ha creato un nuovo tipo di arma, ma intende venderla al mercato nero invece che cederla al Governo come da contratto. Lee in ufficio riesce a creare due copie di tutti i file incriminanti dell'azienda, una per l'FBI e una come sua garanzia personale, ma l'operazione viene notata dal suo capo, William Donohue (James Cromwell), che la minaccia di morte e poi si suicida. Spaventata da questi eventi, Lee consegna all'FBI il disco fisso ma rifiuta di continuare a collaborare. Quella stessa sera la sua casa viene attaccata da un commando armato, e John riesce a salvarla per un soffio. Nel programma di protezione testimoni c'è una talpa che rischia di mandare a monte il lavoro di tutto il dipartimento. Nel frattempo un altro agente corrotto all'interno dell'FBI intercetta il disco fisso fornito da Lee.

