L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO/ Su Italia 1 il film con Morgan Freeman (oggi, 12 maggio 2018)

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film L'incredibile storia di Winter il delfino va in onda su Italia 1 oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 19.00. Una pellicola di genere drammatica e commedia uscita nel 2011 che è stata affidata alla regia di Charles Martin Smith. La trama racconta un fatto realmente accaduto in Florida nel 2005. Morgan Freeman, Harry Connick Jr., Ashley Judd, Austin Stowell e Nathan Gamble sono gli attori protagonisti presenti nel cast. Per la sua performance, Nathan Gamble è stato candidato al "Young Artist Award", ovvero il premio dedicato agli attori under 21 come "miglior giovane attore protagonista". Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO, LA TRAMA DEL FILM

Mentre sta passeggiando in bicicletta, Sawyer Nelson viene fermato da un pescatore che ha appena trovato sulla spiaggia un delfino ferito. Grazie all'aiuto del ragazzo, l'esemplare marino viene trasportato al Clearwater Marine Hospital e affidato al dottor Clay Haskett. Winter è il nome che Hazel, la figlia del medico, assegna al delfino. Inizialmente a Sawyer viene negata la possibilità di vedere Winter ma quando il dott. Clay nota che il delfino reagisce bene alle visite del ragazzo, gli permette di incontrarlo. Sawyer salta spesso la scuola per far visita a Winter, sua madre Lorraine lo scopre ed è contrariata. Presto la donna nota che da quando c'è il delfino suo figlio è più sereno, quindi gli dà il permesso di sospendere il campo estivo per fare volontariato presso il Clearwater Marine Hospital. La coda del delfino è in pessime condizioni e bisogna amputarla, Winter riesce comunque a nuotare, seguendo il movimento tipico dei pesci. Il dott. Haskett però, attraverso una radiografia, riscontra nel delfino una spina dorsale sofferente, una condizione molto rischiosa dovuta allo sforzo eccessivo a cui è sottoposta durante il nuoto. Intanto Kyle, un giovane nuotatore cugino di Sawyer, durante un'esercitazione militare si ferisce gravemente alla gamba e gli viene amputata. Quando va a trovarlo in ospedale, Sawyer conosce il dott. McCarthy, un medico ricercatore esperto di protesi e gli chiede di realizzare una struttura protesica che possa sostituire la coda di Winter. McCarthy si mostra molto interessato e accetta di progettare e realizzare la protesi di cui necessita il delfino. Quando McCarthy tenta di fissarla su Winter, il delfino si mostra molto infastidito e si dimena fino a ferirsi sbattendo contro il bordo della piscina. Al sopraggiungere di un violento uragano, la struttura dell'ospedale riporta danni enormi ed è dichiarato inagibile. Sawyer vuole evitare la chiusura dell'ospedale e organizza il "Save Winter Day", una giornata a scopo benefico per raccogliere fondi destinati alla sua ristrutturare. In un primo momento il dottor Haskett non pensa sia una buona idea ma poi ne discute con il padre e appoggia l'iniziativa del ragazzo. Kyle vuole contribuire alla raccolta benefica e organizza un evento sportivo, una gara di nuoto che lo vedrà competere con Donovan, amico e avversario leale, per pubblicizzare l'evento si rivolge ad un'amica impiegata in una televisione locale. Intanto McCarthy, che ha preso a cuore la situazione del delfino, costruisce un'altra protesi ma ottiene lo stesso risultato, secondo Sawyer, Winter non accetta la protesi perché è rivestita di un materiale che provoca un'irritazione della pelle, insopportabile per il delfino. Il dottore prende in considerazione l'ipotesi del ragazzo e costruisce una terza protesi utilizzando una guaina morbidissima e gelatinosa. Winter non sente più alcun fastidio e accetta di portare la protesi. Al "Save Winter Day" partecipano molte persone e si registra un successo superiore a qualsiasi aspettativa. Per il volontariato svolto presso l'ospedale, Sawyer riceve dalle mani del suo insegnante i punti di crediti necessari per superare i corsi estivi che aveva sospeso. Le donazioni continuano ad arrivare e l'ospedale non chiuderà più.

