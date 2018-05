LA MARCHESA, IL NUOVO FILM SU SILVIO BERLUSONI / L'idea di Steve Jones sarà basata sul libro di Luca Telese

La Marchesa sarà il nuovo film su Silvio Berlusconi, basato sul romando di Luca Telese. Il produttore Steve Jones racconterà un discutibile affare immobiliare.

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Silvio Berlusconi

Un nuovo film su Silvio Berlusconi potrebbe arrivare al cinema nei prossimi anni. L'annuncio è stato dato dal produttore Steve Jones, già in nomination agli Emmys. La pellicola si intitolerà 'La Marchesa' e sarà basata sul libro di Luca Telese uscito nel 2011 e intitolato 'La marchesa, la villa e il cavaliere. Una storia di sesso e potere da Arcore' di Aliberti Editore. In linea con quando accaduto per 'Loro' di Paolo Sorrentino anche questo nuovo progetto sarà diviso in due parti, chiamando in causa un discutibile affare immobiliare riguardante una delle residente di Silvio Berlusconi fuori Milano. Ad annunciare questa idea è la rivista Variety, che ha spiegato anche i dettagli di quell'acquisto particolarmente svantaggioso per una nobildonna milanese (da qui il titolo 'La Marchesa'). Si scrive infatti, prendendo spunto dal libro, che Villa San Martino è stata venduta ad un prezzo fin troppo basso a Cesare Previti, avvocato di Berlusconi, che avrebbe sfruttato una complicata procedura di successione a vantaggio di se stesso e dello stesso Cavaliere.

LA MARCHESA: I PRIMI SPUNTI SUL NUOVO FILM

La rivista Variety ha annunciato il nuovo progetto di Steve Jones, il film 'La Marchesa' che parlerà di un discutibile affare immobiliare riguardante Silvio Berlusconi. Il produttore ha annunciato di essere stato attirato da tale vicenda, raccontata da Luca Telese nel suo libro, perché "è un incredibile riflesso di ciò che sta accadendo oggi in cui si vede come, tra celebrità e politici, nessuno sia davvero irreprensibile". Andy Weiss si sta già occupando del copione della nuova pellicola e nei prossimi mesi lui e Steve Jones arriveranno in Italia per cercare luoghi, attori e collaboratori per questo nuovo progetto. L'idea è quella di dare uno spaccato il più possibile veritiero della società italiana dell'epoca. Spiega infatti lo stesso produttore a Variety: "Amo molto i film italiani degli anni 70 e voglio che il film abbia la ricchezza del periodo e l'intensità del colore e della passione che si ritrovano sempre in questi eventi".

