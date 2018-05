Luca Tommassini, speciale Verissimo Amici 2018/ Anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren?

Luca Tommassini, ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 201: rivelerà delle anticipazioni sulle coreografie di Bryan e Lauren di questa sera?

12 maggio 2018 Valentina Gambino

Luca Tommassini ospite dello speciale di Verissimo

Luca Tommassini sarà tra gli ospiti dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici. Il ballerino e direttore artistico del programma dedicato al talento, si racconterà a tutto tondo? Staremo a vedere. Proprio Silvia Toffanin infatti, aveva avuto modo d’intervistarlo a pochissime ore dall’esordio in diretta con lo show di Canale 5. 48 anni ma ancora la testa di un bambino e la creatività di una vera star. Passione smisurata per la danza ed anche per lo sport: “Ho passato periodi di fissazione assoluta con l’allenamento e con il corpo, arrivavo a chiudermi in sala attrezzi anche due volte al giorno, due ore ogni volta e in mezzo ballavo. Sempre. Volevo diventare un caso estremo, e quando ho conosciuto Madonna ho scoperto in lei la stessa identica predisposizione”, ha confidato intervistato per il Fatto Quotidiano. Poi, proprio sulla Queen del pop rivela: “Voleva un figlio da me”. All’epoca della richiesta non era ancora diventata madre di Maria Lourdes e voleva pianificare il suo futuro materno.

Luca Tommassini, intervistato dal Fatto Quotidiano ha raccontato di vivere un periodo di fortissimo stress da quando è direttore artistico di Amici: “Non rispondo al cellulare, non vedo nessuno, il sesso è solo un ricordo e neanche mi tocco; mi sveglio alle cinque e mezzo o alle sei, e vado avanti fino a sera: per me il lavoro è una missione”, ha dichiarato. Nel frattempo questo pomeriggio, ritroveremo il famoso coreografo insieme agli altri protagonisti dello speciale di Verissimo dedicato proprio alle dinamiche del talent show di Maria De Filippi. Quali sono i consigli che i ragazzi di Amici (e dei talent in generale) chiedono a Tommassini? “I talent hanno segnato una strada, oramai i concorrenti arrivano strutturati, mentre all’inizio di X Factor salivano sul palco totalmente acerbi. Poco tempo fa ho incontrato Carmen Consoli, che mi ha rivelato: ‘Guardo il programma e imparo tantissimo”. Vedremo oggi, a partire dalle 16 circa, se Luca regalerà delle anticipazioni in riferimento alle coreografie studiate per Bryan e Lauren, gli unici due ballerini rimasti in gara al serale.

