Lupin III. Per un dollaro in più/ Su Italia 1 il film diretto da Hideki Tonokatsu (oggi, 12 maggio 2018)

Lupin III - Per un dollaro in più, il film d'animazione in onda su Italia 1 oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast i doppiatori: Roberto Del Giudice e Sandro Pellegrini. Il dettaglio.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in seconda serata su Italia 1

ALLA REGIA HIDEKI TONOKATSU

Il film Lupin III. Per un dollaro in più va in onda su Italia 1 oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 23.00. Una pellicola d'animazione del 2000 che è stata diretta da Hideki Tonokatsu. Si tratta del dodicesimo special televisivo della serie di cartoni animati dedicata a Lupin III, celebre personaggio di manga e anime creato nel 1968 da Monkey Punch, pesudonimo del mangka Kazuhiko Kato. Questo lungometraggio è stato distribuito anche con i titoli internazionali Lupin III - 1$ Money Wars e Lupin III - Missed by a dollar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LUPIN III. PER UN DOLLARO IN PIÙ, LA TRAMA DEL FILM

Il celebre ladro Lupin, per una volta, cerca di comprare onestamente un gioiello ad un'asta. La sua offerta viene però battuta per un solo dollaro da quella di Cynthia, direttrice senza scrupoli di una banca che ricicla denaro sporco per la malavita. L'oggetto del contendere è un anello che in realtà sembra di scarso valore, ma nasconde indicazioni cifrate che conducono ad un monile ben più prezioso. Si tratta di una spilla dal grandissimo valore storico, che è stata posseduta da molti noti conquistatori del passato, fra cui Hitler e Napoleone. Una volta conclusa l'asta Lupin decide ovviamente di rubare l'anello a Cynthia e organizza un colpo alla banca. Questo riesce perfettamente, ma mentre il ladro sta fuggendo uno degli agenti di sicurezza gli spara centrandolo in pieno petto. Lupin sembra morto e i suoi compagni, Goemon e Jigen, decidono di vendicarlo. Si tratta ovviamente dell'ennesimo stratagemma messo in atto dal furbo ladro per impossessarsi del bottino. Una volta conquistato l'anello, Lupin ha a portata di mano un messaggio che può schiudergli le porte di un potere immenso, in grado di portarlo alla conquista del mondo intero. Dovrà però riuscire a decifrare correttamente le indicazioni.

