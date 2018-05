MICHELLE HUNZIKER / Il ritorno in tv con 'Vuoi scommettere?': Barbara D'Urso diserta il suo show (Amici 17)

Michelle Hunziker, ospite questa sera di Maria De Filippi ad Amici, presenta il suo nuovo programma 'Vuoi scommettere' che conduce con Aurora Ramazzotti. Scontro con Barbara D'Urso.

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker è pronta a tornare in tv insieme alla figlia Aurora Ramazzotti con “Vuoi scommettere?”. Nel corso delle varie puntate, la bionda showgirl ospiterà molti colleghi. L’unica che non dovrebbe essere presente è Barbara D’Urso. Secondo quanto riporta Dagospia, tra la conduttrice del Grande Fratello 2018 e la Hunziker non ci sarebbe molta simpatia. Il motivo? Il giorno della messa in onda dei rispettivi programmi. Per tornare in prime time, la D’Urso aveva chiesto il lunedì o il martedì ricevendo l’approvazione di Mediaset che ha deciso di accontentare una delle sue conduttrici più importanti. “Vuoi scommettere?” che avrebbe dovuto debuttare di lunedì è stato spostato al giovedì. “Mediaset aveva deciso di lasciare il Gf al lunedì, giorno scelto da Piersilvio Berlusconi da tempo per i reality, e tutelare la partenza di Vuoi Scommettere? di Michelle Hunziker sulla carta più debole e alle prese con il debutto della nuova fiction di Vanessa Incontrada”, scrive Dagospia. Così è effettivamente andata con il risultato che la D’Urso non sarà ospite della Hunziker. Solo un caso? (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Il ritorno in tv con "Vuoi Scommettere?"

Michelle Hunziker sarà ospite della puntata di Amici 17 in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. La showgirl svizzera coglierà l'occasione per presentare il suo nuovo programma 'Vuoi scommetere?', remake di 'Scommettiamo che?' guidato in passato da Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi. La Hunziker non sarà sola in questa nuova sfida che comincerà ufficialmente il 17 maggio: al suo fianco ci sarà anche la figlia Aurora Ramazzotti, per la prima volta in un programma televisivo su Mediaset (in precedenza la giovane aveva invece guidato il daily di X Factor su SkyUno). Se Michelle avrà il compito di condurre il programma, invitando anche gli ospiti in studio e il pubblico a scommettere, Aurora sarà l'inviata in esterna, dove dovrà guidar i vari concorrenti nelle prove ai limiti del possibile. E come di recente dichiarato dalla stessa Hunziker su Chi, la figlia maggiore è stata bravissima nel portare a termine il ruolo che le è stato affidato.

"Aurora è la mia scommessa vinta"

Aurora è la vera scommessa vinta da Michelle Hunziker, questa sera ospite di Maria De Filippi ad Amici. Al settimanale Chi, infatti, la conduttrice ha espresso la propria soddisfazione nel vedere la figlia riuscire a tenere in mano le redini delle prove in esterna da sola: "Quando mi hanno detto cosa ne pensavo di fare questa cosa assieme a lei sono stata un minuto in silenzio: ero felicissima. E’ la mia scommessa vinta in partenza e spero tanto di capovolgere i cliché sui figli d’arte, per i quali spesso è molto difficile dimostrare quello che valgono. Invece, l'arte, il più delle volte, loro ce l'hanno nel Dna è una questione genetica". Per la Hunziker è molto bello riuscire a sfatare i pregiudizi nei confronti dei figli d'arte che a suo avviso sanno essere davvero in gamba: "I pregiudizi sui figli d'arte ci sono e sono molti. Si pensa che l'accesso a certi mondi sia più semplice ed è la verità. Ma è altrettanto vero che per fare bene qualcosa devi dimostrare di essere capace".

Le polemiche sui suoi recenti post

Michelle Hunziker, ospite di Amici 17, negli ultimi giorni è stata anche al centro delle critiche del web a causa di un suo post pubblicato su Instagram. La conduttrice svizzera ha infatti citato Madre Teresa di Calcutta, scrivendo: "Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'hai fatta... (madre Teresa di Calcutta) un bacio grande". Il riferimento delle sue parole va al periodo buio della sua vita nella quale è stata vittima delle pressioni di una setta, dalla quale ha faticato ad allontanarsi, e che l'ha isolata dalla sua stessa famiglia. Ma la foto pubblicata da Michelle, secondo il popolo del web, poteva essere evitata. Al fianco delle parole di Madre Teresa la Hunziker appare con una camicia rossa che mette in evidenza le sue forme. La polemica che ne è seguita è stata particolarmente pungente, da parte di chi si è detto contrariato a quanto visto. Ecco solo alcuni esempi: "Non ho capito bene il collegamento tra la frase di Teresa di Calcutta e la foto sopra mezza nuda" , "Sei bellissima ma il seno così ti rovina la semplicità".

