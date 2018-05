Maria De Filippi a Verissimo/ “Il mio sogno? Amici italiano che si scontra con il francese e lo spagnolo…”

Maria De Filippi ospite dello speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici 2018: “Il mio sogno? Amici italiano che si scontra con il francese e lo spagnolo…”

12 maggio 2018 Valentina Gambino

Maria De Filippi insieme agli allievi del serale di Amici 2018 ed i professori, sarà ospite dello speciale di Verissimo, con Silvia Toffanin. La conduttrice del talk pomeridiano, per l’occasione si trasferirà nello studio del programma del prime time, intervistando la sua padrona di casa. “Il mio sogno sarebbe avere un “Amici” italiano che si scontri con un “Amici” francese, con uno spagnolo e così via…”, ha dichiarato Queen Mary. Prima di questo scontro però, forse si dovrebbe alzare l’asticella del programma. Questa edizione non ha certo brillato per i talenti in gara, considerati per la maggior parte, mediocri e privi di particolari che colpiscono. La conduttrice però, nel corso della sua intervista inedita, ci tiene a raccontare cosa gli piacerebbe fare in futuro con il suo format dedicato al talento. A tal proposito Maria precisa: “Sarebbe bello avere una rappresentanza dell’Italia, trovata attraverso “Amici”, una rappresentanza della Spagna trovata attraverso i loro talent, e fare un’edizione in cui si scontrano le varie nazioni”.

Maria De Filippi intervistata da Silvia Toffanin

Maria De Filippi intervistata da Silvia Toffanin durante lo speciale di Verissimo che andrà in onda oggi pomeriggio, dalle 16 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, prosegue raccontando come sognerebbe di rivoluzionare il serale di Amici: “Una giuria composta da italiani e da rappresentanze straniere. In questo modo Amici da settembre a quando inizia il serale sarebbe alla ricerca dei talenti che rappresentano l’Italia”, confida. Poi parlando di questa 17esima edizione attualmente in onda, la Queen della televisione ci tiene a precisare: “Penso che oggi i ragazzi abbiano imparato a usare la televisione e di conseguenza Amici viene “usato”, nel senso buono. Anche noi “usiamo” loro per fare la trasmissione e quindi hanno imparato a utilizzare la tv per farsi vedere. Questo - prosegue - è un bene, perché i ragazzi quando vengono a cantare sognano che le case discografiche si accorgano di loro, quando vengono a ballare sognano di entrare in altre compagnie e quindi, in questo senso, ci facciamo un regalo un po’ a vicenda”.

