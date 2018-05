Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, abbraccio ad Amici 17 / Video, pace fatta anche in diretta!

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, pace in diretta ad Amici 17. Dopo il "caso paparazzi", le due si abbracciano nello studio del serale del talent di Canale 5

12 maggio 2018 Anna Montesano

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez , Amici 17

Una puntata davvero scoppiettante quella del serale di Amici 17 di questa sera. Dopo la sfida tra Emma e Carmen (che si è conclusa con un parimerito), Maria De Filippi dichiara un'altra sfida e chiama al centro dello studio Michelle Hunziker. "Sei tu ad essere in sfida" dichiara la conduttrice ad un'incredula Michelle. Maria chiama però in studio altri sfidanti: Il Volo, Belen Rodriguez e Luca Argentero. La De Filippi infatti ripropone la sfida che la scorsa settimana ha visto protagonista Cannavacciuolo con le imitazioni dei cantanti famosi. Al suo ingresso, Belen Rodriguez corre però ad abbracciare Michelle Hunziker. Un gesto che viene subito ricondotto a quanto accaduto negli scorsi giorni tra le due. Ricordiamo infatti che la Rodriguez ha avuto un forte scontro con i paparazzi (sentendosi infatti sempre seguita da loro), e sbottando ha chiesto loro di andare da Michelle Hunziker.

L'ABBRACCIO CHE CHIUDE IL "CASO"

“Lei va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei c’ha sempre il sorriso” è stata la frase di Belen su Michelle Hunziker detta con furia ai paparazzi. A questa sono seguite le immediate scuse: “Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle, perché in preda ad un momento di nervosismo, che ormai non riesco più a gestire, ho detto una cattiveria colossale che non penso. Sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai." Michelle, per nulla arrabbiata, ha però risposto: "Ti voglio bene così come sei". Dopo questo episodio, la pace però arriva anche in diretta.

© Riproduzione Riservata.