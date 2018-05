NCIS Los Angeles 9/ Anticipazioni 12 maggio 2018: ad un passo dal salvataggio di Hetty

NCIS - Los Angeles 9, anticipazioni del 12 maggio 2018, in prima Tv su Rai 2. Eric scopre il messaggio in codice lasciato da Hetty, ma sarà Hidoko a decifrarlo.

NCIS Los Angeles 9, in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 9, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, sabato 12 maggio 2018, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Tigre conto tigre". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un ragazzo sta attraversando il deserto quando una bomba al napalm lo spazza via in pochi secondi. La squadra inizia ad indagare su Zack, un giovane imprenditore che ha creato un'azienda di pulizie per acquari. Nella sua abitazione, Kensi (Daniela Ruah) e Hidoko (Andrea Bordeaux) trovano però dei contenitori vuoti di ingredienti che servono per la creazione del napalm. Il dubbio è quindi ora scoprire chi abbia derubato la vittima e quali siano le sue intenzioni. Quello che appare subito strano al team è la decisione di Zack di non lasciare tracce digitali, forse il risultato dell'addestramento militare ricevuto diversi anni prima. Kensi e Hidoko scoprono però che uno dei fornitori di Zack è proprio la sua proprietaria di casa, che le indirizza verso un locale in cui la vittima incontrava i clienti. Si scopre inoltre che la vittima ha lasciato l'esercito per non essere riuscito ad entrare in un programma a protezione dei delfini, rimpiazzato da un'altra iniziativa.

Al bar, Callen (Chris O'Donnell) e Sam (LL Cool J) trovano una ragazza che conosceva Zack di vista e che lo descrive come un hater della tecnologia. La squadra però non crede alle parole della ragazza ed inizia ad indagare anche su di lei, mentre Kensi e Hidoko raggiungono una ditta di pannelli solari di cui hanno trovato traccia a casa della vittima. Un testimone riferisce infine di aver visto tempo prima sulla scrivania della vittima un libro in arabo, forse il Corano. Grazie ad Eric (Barrett Foa) e Nell (Renée Felice Smith) si scopre invece che Zack conosceva bene Amanda Delgado (Tara Robinson), la ragazza del bar, e che quest'ultima era stata presa di mira da un gruppo di cyberbullisti. Il sospetto che la ragazza stia cercando di vendicarsi di chi le ha fatto del male diventa quindi più forte. Durante un interrogatorio, Amanda rifiuta di ammettere di essere scossa dagli insulti dei bulli ed è sicura di non poter denunciare i ragazzi che l'hanno presa di mira su una chat pubblica. Nel frattempo, Hidoko e Kensi continuano a cercare le tracce del napalm ed entrambi rivelano di aver avuto diverse difficoltà a scuola per via delle prese in giro. La squadra risale poi ad una consegna fatta da Zack diversi giorni prima dell'esplosione, ma si scopre che Zack ha fatto esplodere il patio del vicino nel tentativo di prendere di mira la scuola. In seguito all'operazione fallita, Zack ha deciso di cambiare luogo per fare le prove, come rivela Amanda. Hidoko e Kensi scoprono invece che il ragazzo che la vittima ha incontrato quel giorno potrebbe avere un complice. Dopo aver individuato Gavin (Sean O'Bryan) e Carsoon (Jake B. Miller), scoprono che padre e figlio in realtà credono di ripulire la città con il napalm per portare avanti la loro causa ambientale.

ANTICIPAZIONI DEL 12 MAGGIO 2018, EPISODIO 13 "TIGRE CONTRO TIGRE"

Dopo aver messo da parte il capitolo Hetty per diverso tempo, l'episodio di questa sera è pronto a rivelarci qualcosa in più sul destino della Direttrice. L'abbiamo lasciata l'ultima volta nelle mani dei Viet Cong, dove la ritroveremo ancora una volta. Eric intanto ricorderà improvvisamente un incontro avuta con Hetty in una delle ultime occasioni, in seguito alla morte di Michelle. La Direttrice infatti gli ha consegnato un libro sulla guerra civile, un gesto che l'analista ha preso sotto gamba e che potrebbe contenere invece degli indizi su quanto accaduto a Hetty. E sarà proprio così, dato che nascosto fra le pagine del libro troverà un codice di tracciatura. Non potrà tuttavia riuscire nell'impresa senza l'aiuto della complice Nell, che individua tre parole in codice. Sarà però Hidoko a rivelare di essere l'unica ad hackerare il messaggio criptato, che nasconde una mappa che porta fino in Vietnam.

