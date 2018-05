NADIA TOFFA E LA LOTTA CONTRO IL CANCRO/ Il ritorno in tv slitta alla prossima stagione? L'indiscrezione

Nadia Toffa, la lotta contro il cancro: il ritorno in tv slitta alla prossima stagione? La decisione della Iena dopo il parere dei medici. Continua il silenzio social.

12 maggio 2018 - agg. 12 maggio 2018, 9.39 Stella Dibenedetto

Nadia Toffa

Lo stop al ritorno in tv di Nadia Toffa è arrivato direttamente dai dottori? Secondo le ultime indiscrezioni, la decisione sarebbe arrivata effettivamente arrivata dall’equipè medica che sta curando la iena più famosa della televisione. Le cure contro il cancro avrebbero debilitato la Toffa che, dopo essere tornata in tv sfoggiando la sua grinta e il suo sorriso, ha dovuto alzare bandiera bianca, almeno per il momento. Per concentrarsi al meglio sulla sua salute, dietro consiglio dei medici, Nadia avrebbe deciso di allontanarsi per un periodo dalla televisione. Il suo ritorno in tv potrebbe così slittare alla prossima stagione considerando che tra poche settimane, Le Iene Show si congederanno al pubblico. Ad oggi, tuttavia, la cosa più importante non è il lavoro, ma la salute. Sommersa dall’affetto dei fans, Nadia ha più volte dichiarato di non aspettarsi assolutamente le dimostrazioni d’amore che ha ricevuto nell’ultimo periodo. La malattia rappresenta una battaglia che la Toffa ha intenzione di vincere con tutte le sue forze (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

SLITTA IL RITORNO IN TV

Nadia Toffa non sta attraversando un periodo semplicissimo. Dopo essere stata colpita dal cancro, Nadia era tornata in tv al timone de Le Iene Show. Nelle ultime settimane, però, le conseguenze delle cure a cui si sta sottoponendo l’hanno costretta a rinunciare non solo alla conduzione del suo programma, ma anche ad Amici. La Toffa, infatti, dopo aver dato forfait la scorsa settimana, avrebbe dovuto essere ospite dell’appuntamento odierno con il serale. Le condizioni di salute, però, non le permettono di tornare in tv. La scorsa settimana, la iena, sui social, aveva scritto: “Gli appostamenti di certo continuano a oltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 maggio. Ma vi aggiorno in settimana. Peccato". Da quel giorno, però, Nadia non è più tornata a scrivere sui social scatenando la preoccupazione dei fans che tifano tutti per lei sperando di rivederla presto sorridente e in perfetta forma.

NADIA TOFFA: LA LOTTA CONTRO IL CANCRO

Nadia Toffa tornerà in tv più forte di prima. “Non condurrò più. Non tornerò più in tv“: sono le false dichiarazioni che stanno circolando sul web. Parole che la Toffa non ha mai pronunciato. Nadia, infatti, sta combattendo la sua battaglia più grande per tornare più forte di prima. Ai microfoni di Maurizio Costanzo, la Toffa ha dichiarato: “La vita è strana, non si può sapere cosa succederà. Io sorrido sempre alla vita, non l’ho sospesa a causa del cancro. Combatto la malattia vivendo e sorridendo sempre”. Parole importanti che rispecchiano la grande forza di Nadia che non ha alcuna intenzione di arrendersi. A sostenerla c’è la sua famiglia, i colleghi, gli amici de Le Iene e tutti i fans che, in questi mesi, le hanno sempre dimostrato tantissimo affetto. Il silenzio sui social, tuttavia, sta destando qualche preoccupazione. La Toffa, sicuramente, racconterà quanto le sta accadendo e potrebbe farlo già domani attraverso le telecamere de Le Iene Show.

