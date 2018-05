Netta, chi è?/ Con "Toy" è la favorita per la vittoria (Eurovision Song Contest 2018)

Chi è Netta, la grande favorita per la vittoria all'Eurovision Song Contest 2018: la sua canzone Toy è ispirata al movimento #MeToo ma le critiche non mancano.

12 maggio 2018

Netta Barzilai è la cantante che rappresenta Israele alla finale dell'Eurovision Song Contest 2018 in programma a Lisbona. Il brano che già le ha permesso di superare la semifinale e che questa sera canterà nella finalissima si intitola Toy ed è stato scelto da una giuria di esperti selezionata dal nuovo ente televisivo israeliano IPBC e pubblicato l'11 marzo 2018. Ex militare, Netta è riuscita ad infiammare il pubblico, grazie ad una performance incredibilmente ricca di energia, un brano orecchiabile e soprattutto alcuni suoi falsetti accompagnati da alcuni versi molto simili a quella di una gallina. Un'esibizione di certo discutibile ma che, proprio grazie all'interesse mediatico intorno a lei, la rende grande favorita nella finale di questa sera insieme alla cipriota Eleni Foureira. Anche se non sempre i pronostici nelle scorse edizioni sono stati rispettati... Clicca qui per vedere la sua esibizione in semifinale.

NETTA SI ISPIRA AL MOVIMENTO #METOO

Il movimento #MeToo irrompe all'Eurovision Song Contest 2018 grazie a Netta, la 25enne cantante israeliana che propone Toy, ispirata proprio alla lotta in difesa dei diritti delle donne. Scritta dal veterano della kermesse canora Doron Medalie, la canzone è stata affidata a Netta proprio per l'energia che lei porta con sè. Lei stessa ha spiegato di riuscire ad intravedere attraverso le parole del testo "il risveglio dell'energia femminile e della giustizia sociale" anche se ha deciso di farlo a modo suo, con l'ironia e la vitalità che l'ha sempre contraddistinta. Per questo Netta non si tira indietro chiamando in causa persino i Pokemon di cui si è detta grande fan e che potrebbe persino portare sul palco. Una vitalità espressa anche nell'abbigliamento dell'artista che non ha voluto coprire le sue forme, come qualcuno le ha voluto consigliare, optando piuttosto con colori sgargianti, tacchi e gonne molto corte.

LA POLEMICA PER I VERSI DI GALLINA

Toy, la canzone che Netta proporrà nella finale dell'Eurovision Song Contest 2018 sta già facendo discutere tra gli esperti del settore e non solo. I versi di gallina del ritornello del brano associati ai codardi (ai quali in inglese si dà dei 'polli', piuttosto che dei conigli come facciamo in Italia) non hanno convinto i più critici che le hanno anche rimproverato di non saper cantare bene. Tra i meno convinti, segnaliamo il vincitore dello scorso anno Salvador Sobral che le ha lanciato delle pesantissime accuse attraverso l'intervista nel quotidiano portoghese Publico: "Youtube mi ha consigliato di ascoltare la canzone israeliana, pensando mi potesse piacere. Ho aperto il link e ho sentito una canzone orrenda. Per fortuna quest'anno non mi tocca ascoltare nulla". Parole alle quali la Netta ha risposto con signorilità, proclamando l'amore per tutti ed evitando di fomentare ulteriormente le polemiche.

