Nino Castelnuovo, l'appello della moglie Maria Cristina Di Nicola/ "Abbiamo ricevuto l'accompagnamento"

Nino Castelnuovo sta male: la moglie Maria Cristina Di Nicola, dopo l'appello a Sabato Italiano, rivela di aver ricevuto l'indennità di accompagnamento.

12 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Nino Castelnuovo

L’Inps ha accolto l’appello della moglie di Nino Castelnuovo, Maria Cristina Di Nicola che, ai microfoni di Sabato Italiano ha annunciato di aver finalmente ricevuto l’indennità di accompagnamento. Emozionata e felice per aver finalmente ricevuto l’aiuto che tanto aspettava e che è necessario per pagare le cure del marito, ricoverato in una clinica dove sta ricevendo tutte le cure necessarie, ha ringraziato Eleonora Daniele per l’aiuto che le ha dato accogliendo il suo appello. “Ho ricevuto l’indennità di accompagnamento. Sono qui per ringraziarti, ma volevo ribadire che se non hai la visibilità di Nino Castelnuovo si resta ad aspettare e questo non è giusto”, ha spiegato la signora Castelnuovo che si sta occupando in prima persona del marito senza mai lasciarlo solo nonostante il momento delicato che sta attraversando.

NINO CASTELNUOVO: LE PAROLE DELLA MOGLIE MARIA CRISTINA DI NICOLA

Nino Castelnuovo è invalido e soffre di depressione e la sua situazione non era assolutamente rosea prima di ricevere l’indennità di accompagnamento. “Nino ha una rete familiare ridotta, ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo”, aveva raccontato qualche settimana fa a Sabato Italiano la moglie dell’attore che aveva aggiunto – “Lui ha dato tanto alla cultura, allo spettacolo e agli amici, mi sembra un po’ ingiusto. Nino lo conoscono tutti e può parlare anche attraverso di me e di chi lo conosce, ma ci sono tante persone che si trovano in difficoltà e non hanno aiuti. Faccio un appello alla classe politica, s’interessassi un po’ di più a questi problemi di vita vera”, aveva dichiarato Maria Cristina Di Nicola che, grazie a Sabato Italiano ha ricevuto l’aiuto dall’Inps.

