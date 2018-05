POIROT: TESTIMONE SILENZIOSO/ Su Rete 4 il film con David Suchet (oggi, 12 maggio 2018)

Poirot: Testimone silenzioso, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: David Suchet, Ann Morrish, Hugh Fraser, alla regia Edward Bennett. Il dettaglio della trama.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST DAVID SUCHET

Il film Poirot: Testimone silenzioso va in onda su Rete 4 oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 16.40. Una pellicola del 1997 che è stata tratta da un racconto della celebre scrittrice inglese Agatha Christie e diretta dal regista e sceneggiatore britannico Edward Bennett. Oltre all'attore David Suchet nei panni del famoso Hercule Poirot, il cast comprende anche Ann Morrish, Hugh Fraser, Norma West, Kate Buffery e Julia St. John. Il film è già stato programmato diverse volte sui palinsesti televisivi italiani e verrà di nuovo trasmnesso questo pomeriggio su Rete 4 dalle 16,40. Ma scopriamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

POIROT: TESTIMONE SILENZIOSO, LA TRAMA DEL FILM

La signora Emily Arundell, convinta di essere la vittima designata di un misterioso omicida, si rivolge all'investigatore Hercule Poirot. Emily abita nella contea inglese del Berkshire, non si è mai sposata ed è notoriamente ricca di famiglia. Secondo la sua teoria, l'assassino ha cercato di ucciderla utilizzando una pallina che il suo fox terrier aveva lasciato incustodita sulle scale della sua abitazione. Il detective Poirot riceve la lettera della signora Arundell a due mesi di distanza rispetto alla data riportata sulla missiva, quando ormai la donna era già morta per una improvvisa e dubbia malattia. Secondo le affermazioni del dottor Grainger, che aveva in cura Emily, la morte della donna era da attribuire a problemi di fegato per cui non c'erano dubbi sul fatto che l'anziana signora fosse morte per cause naturali. Del testamento risulta che l'unica beneficiaria del patrimonio di Emily è Minnie Lawson, ovvero la dama di compagnia della povera defunta che ha voluto così ringraziare l'unica persona che le ha dimostrato affetto e dedizione. Mai la signorina Lawson avrebbe immaginato di essere nominata unica erede dell'immenso patrimonio degli Arundell, a discapito dei tre nipoti diretti della defunta che non vedevano l'ora di appropriarsi dell'eredità. Con la scusa di essere interessato alla casa e di proporsi come eventuale acquirente dell'intera proprietà Poirot, insieme all'inseparabile amico il Capitano Arthur Hastings, si presenta alla tenuta Arundell e quindi il furbo detective può osservare da vicino la scena del delitto. Poirot ha l'occasione di conoscere i parenti più prosimi della vittima, tre nipoti ancora stupiti e delusi dalla loro cara parente, due ragazze Bella e Theresa e il loro cugino Charles. Il caso è abbastanza intricato ma Hercule Poirot non si lascia certo intimorire dalle difficoltà e quindi entra in azione poiché è convinto che si tratti di omicidio. All'occhio attento del detective non sfugge una cordicella legata ad un chiodo verniciato che si trova proprio sulle scale di ingresso della villa. La deduzione più ovvia a cui giunge l'investigatore, è che qualcuno abbia sistemato la cordicella in quel punto proprio per far inciampare la signora Emily e farla rotolore rovinosamente per la scalinata. Il detective cambia due chiacchiere anche con il giardiniere di casa che gli racconta di essere molto perplesso per aver notato un incomprensibile esaurimento della scorta di un particolare erbicida, la sostanza chimica che si usa per distruggere le piante infestanti. Questa del giardiniere è un'informazione preziosa per Hercule Poirot che a questo punto ha elementi sufficienti per affermare che la signora Arundell è morta per avvelenamento e per svelare l'identità dell'assassino misterioso.

