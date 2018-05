Paolo Fox/ Oroscopo del weekend 12-13 maggio: grande rivalsa per il Leone, tutti gli altri segni?

Oroscopo del weekend di Paolo Fox: analisi segno per segno. Grande rivalsa per il Leone, Vergine un po' indeciso, Sagittario altrettanto, Capricorno ferite ancora aperte.

12 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo weekend Paolo Fox

PAOLO FOX, OROSCOPO DEL WEEKEND 12-13 MAGGIO 2018

Andiamo a vedere come sarà il weekend seguendo l'oroscopo di Paolo Fox a I Fatti Vostri. Ariete: sabato quattro stelle in amore, cinque nel lavoro e quattro nella fortuna. È un momento in cui ci si sente pieni di energia, e in cui tutto quello che si fa si può realizzare in maniera piuttosto semplice. In amore è possibile recuperare una storia grazie anche a una positiva influenza di Venere che appare in questi giorni attiva per il segno. Si rimane solo leggermente infastiditi per alcune questioni lavorative di cui ancora non si vede un risultato. Domenica in amore quattro stelle, lavoro e fortuna cinque stelle. Voto nove. È un momento in cui si è davvero molto carichi di energia e quindi si deve sfruttare nel pieno questo momento. Toro: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque. C'è una situazione importante da sfruttare. Si hanno i mezzi per potere effettuare delle scelte. Se si trattiene il passato e si rimane indecisi sulle nuove prospettive, questo porta ad apparire incerti. Se si vuole rivoluzionare la vita, non solo si sarà aiutato dalla buona sorte, e si avrà anche tutti gli elementi per poterlo fare. Se si sa di valere allora di farsi avanti. Domenica cinque stelle in amore, quattro nel lavoro e fortuna. Se si ha una storia d'amore si potrà forse decidere di ufficializzarla. Voto nove.

Gemelli: amore sempre tre stelle, fortuna e lavoro quattro. Nonostante si ha la Venere nel segno, ci sono comunque alcune cose da risolvere. Se si deve rinnovare un accordo oppure effettuare qualcosa di nuovo dal punto di vista lavorativo, si deve cercare di farlo entro settembre. La situazione lavorativa è ancora influenzata da una serie di situazioni. Questo stato d'incertezza potrebbe portare delle situazioni complesse in ambito sentimentale. Domenica le situazioni migliorano con quattro stelle in amore, quattro in lavoro e cinque nella fortuna. Buone idee possono svilupparsi nel weekend. Voto 7. Cancro: amore tre stelle, lavoro quattro stelle, fortuna cinque. Buone notizie, dato che da lunedì inizia una situazione astrologica che appare molto convincente. Questo che si sta vivendo appare molto simile a una gara ad ostacoli. Si è molto bravi a superare le difficoltà. In questo periodo appari in bilico per una scelte, soprattutto se hai un'attività e vuoi cambiare qualcosa. È l'effetto di Saturno opposto, mentre Giove fa cadere sul morbido. In amore le situazioni sono positive. Le tre stelle sono non tanto per un problema d'amore, ma perché è il partner a dare qualche preoccupazione. Domenica tre stelle in amore, quattro stelle in lavoro e fortuna. Attenzione alla Luna che appare leggermente dissonante. Voto sette e mezzo.

GRANDE RIVALSA PER IL LEONE, VERGINE INDECISO

Leone: amore quattro lavoro e fortuna cinque. È una fase di ricrescita e di rivalsa, per un segno che si sta riprendendo. Ora puoi anche concedersi delle situazioni belle, allontanando tutte quelle preoccupazioni e tensioni che si sono accumulate all'inizio dell'anno. Dal punto di vista economico possono esserci ancora un po’ di problematiche. Tra l'estate e l'autunno si gioca il futuro. Domenica quattro stelle in amore e fortuna, cinque nell'ambito lavorativo. Anche dal punto di vista sentimentale vi è un cambiamento molto positivo. Bisogna stare solo attenti alle dispute lavorative soprattutto se si ha a che fare con un appartenente a un segno della Vergine o dell'Ariete. Voto sette. Vergine: quattro stelle in tutti i parametri. Ora si è solo indecisi su quello che si deve fare per l'estate. Questa è una settimana leggermente in ribasso. Il fatto è che più si hanno dei progetti che si devono portare a termine, maggiore è la criticità su sé stesso e su chiunque sia intorno. Spesso quando quando si è sotto stress più si mettono alla prova le persone che sono attorno. Domenica amore quattro stelle, fortuna e lavoro cinque. La situazione è in netto miglioramento, essendo passato il peggio. Questo è un anno di grande cambiamenti. Voto sette e mezzo.

Bilancia: quattro stelle in amore e fortuna, tre stelle nel lavoro. È una situazioni leggermente invariata, con il lavoro che rimane in un equilibrio precario. Ora è il momento di programmare di scegliere e di progettare il futuro. Questo però porta ansia e incertezze e in questo momento si cercano dei punti di riferimento. Voto sette. Scorpione: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. E' stata una settimana con molte scocciature. Il fine settimana però sembra più tranquillo. si deve cercare di sfruttare questo momento per distendersi un po’. Si cerchi di fare qualcosa che possa rilassare, tipo uscire con il partner o dedicarsi a sé stessi. In questo periodo non ci si fa scalfire dalle preoccupazioni. La giornata di domenica sarà leggermente al ribasso con tre stelle in tutti i parametri. Voto sette e mezzo.

SAGITTARIO INDECISO, CAPRICORNO QUALCHE FERITA APERTA

Sagittario: amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque stelle indecisioni per l'estate. È molto importante fare il punto della situazione anche perché l'indecisione in questi giorni può portare anche conseguenze in amore. Domenica quattro stelle in amore e lavoro, cinque stelle nell'ambito della fortuna. Voto sette e mezzo. Capricorno: amore tre stelle, fortuna e lavoro quattro stelle. Si è di nuovo forte e pieno di energia. C'è ancora qualche ferita, ma si è stati capaci di coprirla in modo da non pensarci. Dopo i mesi di marzo e aprile che sono apparsi veramente difficili ora la situazione sta migliorando. Si deve andare avanti. In questi giorni c'è una vitalità e una grinta enorme. La giornata di domenica riconferma la forza con quattro stelle in amore e lavoro e tre nell'ambito della fortuna. Voto sette e mezzo.

Acquario: amore quattro stelle, fortuna quattro stelle, lavoro cinque. La situazione è leggermente positiva. Fisicamente si ritrova una certa grinta. Come il Toro e il Leone a metà mese si dovranno fare delle scelte che cambieranno la vita. Domenica amore e fortuna quattro stelle, lavoro cinque stelle. Voto otto e mezzo. Pesci: amore e lavoro quattro stelle, fortuna cinque stelle. Un bellissimo cielo per ottime prospettive future. Giove spinge ad agire. Se non si fa nulla ovviamente ci si chiuderà nella tristezza. In amore non è un momento molto positivo perché forse si è pensato troppo all'ambito lavorativo. Domenica tutti i parametri quattro stelle. La Luna appare molto interessante. Voto otto.

