Rudy Zerbi/ Amici 2018, web furioso: "Sei di parte, vuoi far vincere Biondo". La risposta alle accuse

Rudy Zerbi nel mirino delle critiche. Il professore di Amici 2018 fa infuriare il web: "Sei di parte, vuoi far vincere Biondo". Lui risponde così

12 maggio 2018 Anna Montesano

Quella di quest'anno è stata un'edizione di Amici di Maria De Filippi ricca di polemiche, spesso scatenate da scontri e dalla severità dei professori della scuola. Uno tra i più criticati è stato e continua ad essere Rudy Zerbi. In molti trovano l'ex discografico severo, a volte troppo, e c'è chi lo trova "di parte" (quest'anno con Biondo, il suo pupillo). Impressioni che sul web costano caro a Zerbi, sul quale piovo tantissime polemiche, soprattutto dopo quanto accaduto la scorsa settimana. Rudy ha infatti contribuito all'uscita di Matteo e Zic e ha proposto l'eliminazione di una tra Carmen ed Emma (chi uscirà delle due lo scopriremo questa sera); tutti grandi talenti per il pubblico e, per tanti, molto più di Biondo.

RUDY ZERBI: "SEVERO? NO, SONO GIUSTO!"

"Dici a Matteo che non sa cantate e che è banale, ma Biondo che usa solo autotune perché è stonato? Lì non parli perché è il tuo pupillo?" si legge sul web e molti in accorto con questo utente. Rudy Zerbi ha spiegato la sua posizione in un'intervista di poco tempo fa, rilasciata al settimanale Spy. È qui che il prof di Amici 2018 ha chiarito il suo essere talvolta troppo crudo nei giudizi: "Più che duro sono schietto. - ha ammesso - Ai ragazzi fa bene che ci sia qualcuno che dica loro le cosa da cambiare: io espongo il mio punto di vista, che non è una verità assoluta, ma il frutto della mia esperienza. Ad Amici ho sempre detto ciò che penso, perché credo sia la cosa giusta per i ragazzi". Così conclude: "L'etichetta di cattivo non mi appartiene, anche se mi rendo conto che può essere spiacevole trovare una persona che ti dice le cose come stanno: si rischia di infrangere un sogno".

