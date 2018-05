SEGRETI MORTALI/ Su Rete 4 il film con Patty Mccormack (oggi, 12 maggio 2018)

Segreti mortali, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Orson Salkind e Angie Petterson, alla regia Doug Campbell. La trama del film nel dettaglio.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANGIE PETTERSON

Brivido e giallo questa sera su Rete 4 grazie al thriller datato 2017 Segreti Mortali. Una pellicola ad alta tensione emotiva per un cast non conosciuto ma composto da diversi attori interessanti diretti dal regista Doug Campbell, avezzo alla direzione di film per la Tv e ai telefilm in serie avendo partecipato, nei suoi lavori, alla direzione di puntate per la CBS, HBO, Lifetime, Showtime, Fox, tra le più diffuse case di produzione per serail televisivi anche di grande successo. I film sono abitualmente diffusi nei circuiti americani, alcuni sono giunti anche sulle nostre frequenze, in ogni caso i migliori prodotti del lavoro di Campbell sino ad oggi sono stati 'The tomorrow man', 'Amiche e nemiche' interpretato dalla giovane e promettente Alexandra "Lexi" Ainsworth, 'Betrayed at 17' con Patty McCormack, già attrice nel 'Giglio nero' e diverse serie rinomate come 'Desperate Housewifes' o 'E.R. - Medici in prima linea'. Un regista votato alla Tv dove ha trovato la sua dimensione. Nel cast di 'Segreti mortali' è presente anche Orson Salkind, meglio conosciuto con il celebre cognome del nonno, Chaplin. Assieme ad Orson Chaplin/Salkind, la piccola attrice bambina Violet Hicks. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SEGRETI MORTALI, LA TRAMA DEL FILM

La vicenda narra di Maggie (l'attrice Alexandra "Lexi" Ainsworth), una classica donna che deve ricominciare la sua vita da qualche parte dopo la fine del suo matrimonio, una delle storie di tutti i giorni nell'America disillusa in cui le relazioni spesso sono labili come foglie al vento. Ma Maggie e la sua dolce bambina (la piccola attrice Violet Hicks) si trasferiscono in una nuova città dove le attende una nuova casa, un nuovo lavoro, insomma l'alba apparentemente serena di una nuova vita. Ma come spesso accade nelle sceneggiature da brivido, nei thriller americani, le nuove case sono spesso insidie pericolose e così sarà anche per la sfortunata Maggie, completamente ignara dei segreti che l'attendono in questa nuova avventura davvero pericolosa della sua vita. maggie infatti è completamente ignara di ciò che si cela nei segreti della casa e la scoperta porrà madre e figlia di fronte ad una dimensione da incubo.

© Riproduzione Riservata.