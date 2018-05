SIMONA VENTURA/ Da Amici 2018 alla conduzione di Temptation Island Vip nel segno di Maria De Filippi

Simona Ventura siederà questa sera nella commissione esterna di Amici: atteso un nuovo scontro con Heather Parisi, a causa delle diverse opinioni su Biondo.

12 maggio 2018 Annalisa Dorigo

Simona Ventura

Simona Ventura torna questa sera ad Amici come agguerritissima giudice esterna del talent show di Canale 5. Lei che di esperienza in passato ne ha fatta tanta in programmi analoghi, come non ricordare la longeva partecipazione ad X Factor, ha le idee chiare su gli ingredienti per conquistare il successo. Ecco perché, nonostante le doti canore non certo eccellenti, Super Simo ha manifestato fin dall'inizio una forte simpatia verso Biondo, arrivando allo scontro, e a dichiarazioni talvolta molto forti, con Heather Parisi. Se per la Ventura il concorrente platinato potrebbe ottenere grande successo in futuro, ben diverso è il caso della ballerina americana che non vede in lui nulla di particolare. E gli screzi hanno portato nelle precedenti puntate a pesanti accuse tra le parti: "Partiamo da un dato certo e incontrovertibile, cara Heather: tutto questo immenso casino lo hai iniziato tu. Hai detto che istigo alla violenza perché ascoltavo Biondo in macchina. Io invece ascolto quello che mi pare, 'Deja vù' mi piace tantissimo.

L'ACCUSA A HETHER PARISI

Il botta e risposta tra Heather Parisi e Simona Ventura è stato una costante delle prime puntate di Amici. Non sono mancate le pesanti accuse, dall'una o dall'altra parte, con Maria De Filippi che ha cercato di mediare tra le due parti, non sempre con buoni risultati. Nell'episodio della scorsa settimana, in particolare, Super Simo si è lasciata sfuggire una dichiarazione che non è piaciuta affatto alla Parisi: "Posa il fiasco! (...) Tu ora fai la parte della 'mammina cara'. Peccato però che durante la settimana è come se entrasse qualcuno in te, un mostro, che spara contro tutti. Qual è la vera Heather?" Tra gli argomenti di discussione anche l'uso dell'autotune, riconducibile sempre a Biondo che non ha fatto mistero, ammettendo come sia ormai una pratica abituale nella musica trap. Una scelta che non è piaciuta affatto né alla ballerina americana né da Ermal Meta ma che invece è stata difesa in modo chiaro proprio dalla Ventura.

LA CONDUZIONE DI TEMPTATION ISLAND VIP

Non c'è solo Amici nel futuro televisivo di Simona Ventura. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano, infatti, la commissaria esterna del talent show di Canale 5 a fine estate sarà alla guida di un altro programma legato al mondo di Maria De Filippi. Sarebbe stata scelta infatti per condurre la prima edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5 a partire da fine agosto (data ancora da confermare) ovvero al termine della versione Nip condotta da Filippo Bisciglia. Le voci di questo nuovo ruolo sono nell'aria già da qualche tempo e la chiamata ad Amici non aveva fatto altro che riconfermare l'ottimo rapporto esistente tra Queen Mary e la sua amica Simona, già scelta lo scorso anno per Selfie - Le cose cambiano. Su questa conduzione, che riporterà la Ventura ad avere un ruolo di primo piano a Mediaset dopo anni trascorsi ai margini della rete, si attendono al momento ancora le conferme ufficiali.

