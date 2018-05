Sabato Italiano/ Il cast di Ballando con le stelle 2018 e Vittorio Cecchi Gori (12 maggio)

Oggi, 12 maggio 2018, torna in onda Sabato Italiano: ospiti di Eleonora Daniele il cast di Ballando con le stelle 2018, Vittorio Cecchi Gori e Maria Cristina Di Nicola.

12 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Sabato Italiano

Eleonora Daniele torna in onda alle 16.30 su Raiuno con una nuova puntata di Sabato Italiano. Il programma del sabato pomeriggio della Rai ha ottenuto un grandissimo successo ed è stato riconfermato già per la prossima stagione. Una grande soddisfazione per Eleonora Daniele che, dopo essere diventata una delle regine della mattina della Rai, si è conquistato anche il sabato pomeriggio dando vita ad una sfida importante con Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo. Eleonora Daniele, ogni settimana, incontra personaggi del mondo dello spettacolo e dà vita anche ad importanti dibattiti. Uno dei momenti che piacciono di più ai telespettatori è quello dell’intervista faccia a faccia che si conclude con il discorso allo specchio in cui un personaggio famoso parla a se stesso. Quali sono gli ospiti di oggi? Andiamo a scoprirli insieme.

SABATO ITALIANO: GLI OSPITI DEL 12 MAGGIO

La puntata odierna di Sabato Italiano è dedicata a Ballando con le stelle 2018. Eleonora Daniele incontra Giaro Giarratana con Lucrezia Lando, Gessica Notaro con Stefano Oradei, Francisco Porcella con Anastasia Kuzmina, Eleonora Giorgi, Amedeo Minghi e la giurata Carolyn Smith. I protagonisti del programma di Milly Carlucci rivivranno la loro avventura svelando anche segreti e curiosità su quello che accade nel corso della settimana di prove e dietro le quinte. Si volta, poi pagina con Vittorio Cecchi Gori che si racconterà ai microfoni di Eleonora Daniele insieme all’attrice Maria Grazia Buccella, sua storica fidanzata degli anni ‘60. Infine, nello studio di Sabato Italiano arriverà Maria Cristina Di Nicola, moglie di Nino Castelnuovo, ricoverato in ospedale da aprile.

