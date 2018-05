Sfida Emma Vs Carmen, chi sarà eliminato?/ Amici 2018: Arisa ed Emma Marrone pronte a duettare con loro

Emma Muscat e Carmen Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo

12 maggio 2018 Hedda Hopper

Chi ha seguito lo scorso serale di Amici 2018 sa bene che Rudy Zerbi ha avanzato una richiesta alla commissione interna ovvero ai suoi colleghi della categoria ballo e a quelli del canto. Dopo l'eliminazione di Zic e Matteo, sembra che Zerbi abbia pensato bene di mettere al sicuro il suo amato Biondo chiedendo ai suoi colleghi di eliminare una tra Emma Muscat e Carmen Ferreri. Le due cantanti sono da sempre le migliori della classe di canto e mentre la maltese ha conquistato il pubblico della squadra bianca con la sua voce angelica e la sua estensione, la sicialiana ha fatto lo stesso ma puntando sul suo graffio e la sua intensità. Purtroppo, però, Rudy Zerbi ha cambiato le carte in tavola proprio sul finire dello scorso serale chiedendo alla commissione di rinunciare ad una delle due perché troppo simili e fuori "posto". Una delle due è di troppo e potrebbe occupare un posto alla finale lasciando fuori un genere diverso, come quello di Biondo.

AMICI 2018: CARMEN O EMMA, CHI USCIRA'?

La notizia non è stata presa positivamente dalle due cantanti che si sono chiuse in casetta, dopo la puntata, tra lacrime e polemiche. In effetti le due si sono scontrate su 4 pezzi proprio sul finire della puntata di sabato scorso ma mentre i professori di canto erano pronti ad esprimersi, quelli di ballo hanno subito preso una decisione importante ovvero quella di sospendere l'eliminazione in attesa di avere le idee chiare sul da farsi. I ballerini hanno bisogno di tempo per decidere e in questa settimana hanno seguito le due cantanti alle prove. Anche i compagni in casetta hanno cercato di tenere alto il morale per le loro colleghe e mentre Irama e Biondo hanno sostenuto Emma, dall'altra parte Einar non ha dubbi: Carmen è molto superiore alla sua rivale. Sarà così che la penseranno anche i professori di ballo questa sera? Anche la matematica è contro Emma perché le due squadre adesso sono squilibrate a favore dei bianchi composti da tre cantanti e un ballerino contro quella dei blu con due cantanti e un ballerino. Come andrà a finire questa sera?

LE ASSEGNAZIONI DELLE DUE CANTANTI

Emma Muscat e Carmen Ferreri questa sera si scontreranno e una delle due potrebbe lasciare la scuola su richiesta di Rudy Zerbi e su parere dei professori di canto e di ballo della commissione interna. Nonostante la possibilità che una delle due possa lasciare la scuola dopo un ulteriore scontro, sembra che le assegnazioni e il duro lavoro per loro non sia mancato. Proprio i primi giorni di questa settimane, le due sono state chiamate in casetta per guardare in tv le assegnazioni e i brani che dovevano preparare per il serale di oggi. In particolare, per Emma ci sono: Photograph (Ed Sheeran, ma nella versione dei Boyce Avenue), Will You Be There (Boyce Avenue), Unconditionally (Katy Perry), Stay (Rihanna Feat. M. Ekko), Say Something (A Great Big World Feat. Christina Aguilera). Carmen invece dovrà preparare Bella Senz’Anima (Riccardo Cocciante), Nothing’s Real But Love(Rebecca Ferguson), I Know Where I’ve Been (Queen Latifah),Quando Nasce Un Amore (Anna Oxa), Amore Disperato (Nada), Il Cielo (Renato Zero) e Hallelujah (versione di A. Burke). Insieme ai brani assegnati per la sfida a squadre, le due avranno occasione di duettare con Arisa ed Emma Marrone. In particolare, Carmen duetterà con Emma Marrone mentre Arisa farà lo stesso con Emma Muscat. Entrambe, poi, canteranno con Il Volo.

