Silvia Notargiacomo, ex fidanzata di Ermal Meta/ L'addio dopo 10 anni: "I dettagli riguardano solo lei e me"

A distanza di settimane dalla rottura con Silvia Notargiacomo, Ermal Meta è ancora single. Ma chi è la sua ex fidanzata? Classe 1983, ex volto di Telenorba, oggi è una delle voci di Rtl...

12 maggio 2018 Fabiola Iuliano

Silvia Notargiacomo ed Ermal Meta

Ermal Meta, in questi giorni al fianco di Fabrizio Moro per la finale dell'Eurovision Song Contest 2018, è recentemente tornato single: la sua relazione sentimentale con la Silvia Notargiacomo, speaker di Rtl e Razio Zeta Italiana ed ex volto di Telebari e Telenorba, si è interrotta in maniera improvvisa qualche settimana fa dopo oltre 10 anni d'amore. Della rottura, annunciata dal cantante nel corso di un'intervista a Vanity Fair, non si conoscono ulteriori dettagli, ma è stato proprio Ermal Meta ad annunciare l'intenzione di non rendere noto alcunché sulla fine della sua storia d'amore: "Non stiamo più insieme ma i dettagli riguardano solo lei e me". Da quel momento, il cantante ha scelto di dedicarsi totalmente alla musica, confermando la sua presenza nel serale di Amici 2018 e preparandosi a calcare il palco per la serata finale dell'Eurivision Song Contest, che attualmente lo vede impegnato a Lisbona assieme a Fabrizio Moro. L'amore tornerà a bussare alla sua porta ancora una volta?

ERMAL META TRACCIA IL PROFILO DELLA SUA DONNA IDEALE

Dalla fine della sua relazione con Silvia Notargiacomo, per Ermal Meta l'amore continua a ricoprire un ruolo assai marginale, messo in secondo i piano dai suoi percorsi musicali, dai concerti in giro per il mondo e dalla recente avventura all'Eurovision Song Contest 2018. Del resto, era stato proprio lui a sottolineare a Vanity Fair la sua voglia di dedicarsi soltanto alla musica, mettendo da parte gli interessi sentimentali e ogni altro aspetto diverso da quello professionale: "Mi sto concentrando solo sulla musica. Non ho modo né voglia di fare altro". Tuttavia, nel corso dell'intervista, il cantante non ha escluso categoricamente la volontà di innamorarsi ancora una volta, e fra le pagine del noto settimanale, ha svelato il profilo esatto della donna dei suoi sogni: "Ho un debole per le ragazze divertenti. Se non mi sento stimolato dal punto di vista intellettuale, emotivo, non provo interesse". Per il momento, nessun ritorno di fiamma con la speaker radiofonica Silvia Notargiacomo, che da parte sua non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla fine della sua relazione con Ermal Meta.

