Strage a Nizza, ma è un errore: clamorosa gaffe di Sky/ Video, in onda per errore ultim'ora del 2016: è bufera

12 maggio 2018 Silvana Palazzo

Nuovo attentato a Nizza? L'allarme è scattato subito quando nel sottopancia di Sky è comparsa una ultim'ora riguardante la città francese. “Strage a Nizza, camion sulla folla e spari. Oltre 80 morti. Tutti gli aggiornamenti”. La notizia dell'attacco terroristico ha subito spaventato chi in quel momento stava seguendo la sfida di campionato Inter-Sassuolo. Quindi sono partite le ricerche sulle altre reti televisive, in Rete e sui social. Tutte inconcludenti, e questo per una ragione ben precisa: non c'è stato alcun attentato a Nizza. Nessuna auto si è lanciata sulla folla, nessuno ha compiuto una strage. Si è trattato più semplicemente di un clamoroso errore. Ma appunto non è passato inosservato, anzi ha suscitato la profonda indignazione dei telespettatori, perché i numerosi attentati hanno innalzato la soglia di paura delle persone. Se l'errore è umano e quindi può essere compreso, una cosa non ci è chiara: se pure di test si trattasse, perché farlo con una notizia così drammatica?

Non sono bastate le scuse di Sky a placare l'ondata di indignazione che ha travolto l'emittente satellitare, e in particolare la sezione Sport, dopo il clamoroso errore di qualche minuto fa. «L'ultimo danno della logica de "il primo che passa in redazione preme il tasto pubblica". Su Sky passa un sottopancia con scritto che ci sono 80 morti a Nizza. Scatta il panico, poi arrivano le scuse della collega. Hanno mandato roba vecchia. Così si uccide una professione», l'attacco di un utente su Twitter. C'è chi sollecita l'intervento di Federico Ferri, direttore responsabile di Sky Sport, e chi addirittura chiede che venga fatto il nome del responsabile dell'errore. Altri chiedono più precisione, trattandosi di una rete televisiva che ha dei prezzi di abbonamento mensili non indifferenti. «Avete mandato in diretta la notizia di una strage a Nizza con 80 morti. Siete impazziti? Nemmeno le scuse. Vergogna». Il caso è destinato a far discutere, anche perché le scuse tardano ad arrivare... Clicca qui per il video dell'errore di Sky.

