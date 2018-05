THE WEATHER MAN - L'UOMO DELLE PREVISIONI/ Su Rai Movie il film con Nicolas Cage (oggi, 12 maggio 2018)

The Weather Man - L'uomo delle previsioni, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 12 maggio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Michael Caine e Nicholas Hoult, alla regia Gore Verbinski.

12 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il film The Weather Man - L'uomo delle previsioni va in onda su Rai Movie oggi, sabato 12 maggio 2018, alle ore 23.55. Una pellicola di genere drammatica del 2005 diretta da Gore Verbinski (The Lone Ranger, La cura del benessere, La maledizione della Prima Luna) e interpretata da Nicolas Cage (Face off - De facce di un assassino, Il mistero dei Templari - National treasure, Con air), Michael Caine (Il cavaliere oscuro, Insospettabili sospetti, Alfie) e Nicholas Hoult (Mad Max - Fury road, About a boy - un ragazzo, Il cacciatore di giganti). Le musiche del film sono state composte da Hans Zimmer (Il gladiatore, Inception, Sherlock Holmes), noto compositore vincitore dell'Oscar alla miglior colonna sonora per il film d'animazione Il re leone. Nel corso della sua lunga carriera Zimmer ha ricevuto ben altre 10 nomination allo stesso premio. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE WEATHER MAN, LA TRAMA DEL FILM

David Spritz (Nicolas Cage) non è un meteorologo, ma un giornalista televisivo. Ogni sera presenta alla tv le previsioni del tempo, ed è conosciuto da tutti come The weather man (L'uomo del tempo). David può contare su un impiego remunerativo, che gli porta notorietà e successo con l'altro sesso. Le cose non vanno altrettanto bene con l'ex moglie Noreen (Hope Davis) e soprattutto con i loro due figli. Mike (Nicholas Hoult) è in cura da uno psicologo ed è stato arrestato come piccolo spacciatore, mentre la sorella minore, Shelly (Gemmenne de la Peña), ha problemi a scuola con i bulli perchè è sovrappeso. Il suo lavoro ha però anche dei risvolti negativi, la denigrazione e l'invidia di chi ritiene che non si meriti il posto che occupa. David riceve da New York un'offerta di lavoro che non si può rifiutare, un network più grande intende offrirgli un posto come weather man. Per lui significherebbe uno stipendio migliore e un maggiore successo. David però sa che nulla della sua situazione dipende da meriti effettivi, ma piuttosto da coincidenze fortunate e casualità. La sua grigia esistenza si trascina senza nessun guizzo o cambiamento. Da piccolo David si immaginava di diventare un uomo carismatico, con buone qualità, invece si è ridotto a lasciarsi vivere. Quello che più vorrebbe è in realtà quello che gli manca, il rispetto. E' giunto il momento di prendere in mano la propria vita.

© Riproduzione Riservata.