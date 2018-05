Uomini e Donne/ Gemma Galgani contesa tra Giorgio e Marco? Un gesto spiazza tutti (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Giorgio Manetti vuole riconquistare Gemma Galgani? La dama contesa tra lui e Marco Cappagli: chi sceglierà?

12 maggio 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Proprio quando la conoscenza con Marco Cappagli sembrava proseguire a gonfie vele, Giorgio Manetti torna a mettere confusione nella mente e soprattutto nel cuore di Gemma Galgani. La nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, come svela IsaeChia, ha visto infatti Giorgio fare una richiesta alla redazione: quella di avere un confronto e chiarimento con Gemma. Un gesto che ha spiazzato la bionda dama ma che, dall'altra parte, ha spiazzato e fatto arrabbiare Marco. Non ci sta il cavaliere a tornare su una storia della quale si è continuato a parlare e riparlare e che, comunque, porta sempre alla stessa conclusione. Gemma però ha deciso di ascoltare comunque Giorgio, che ha soltanto voluto ribadire la sua posizione: non tornerà mai con Gemma, nonostante la stima per lei.

GEMMA GALGANI AD UN BIVIO

Ma che senso ha ribadire ancora una volta qualcosa che si è stato detto più volte, intromettendosi in una storia che sembra pronta a decollare e rischiando anche di illudere, ancora una volta, la Galgani? È questo che alcuni telespettatori si sono chiesti di fronte alle nuove anticipazioni sul trono Over. Un gesto, quello di Giorgio, che quasi sembra avvalorare la tesi di Gianni Sperti secondo la quale il cavaliere è geloso di Gemma che non ha più attenzioni per lui ma per un altro. Non quindi una gelosia d'amore ma di "protagonismo". D'altra parte, questa scena sembra non solo confermare che Gemma sia ancora fortemente legata a Giorgio, ma sembra anche un'ulteriore prova del fatto che Marco, invece, provi davvero dei sentimenti per la bionda dama. Come si evolverà allora questa vicenda?

© Riproduzione Riservata.