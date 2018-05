Uomini e Donne/ Giordano e Nicolò, prima della scelta il gesto d'amore per Nilufar Addati (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari fanno un ultimo gesto d'amore per Nilufar Addati prima della scelta

12 maggio 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari

È ormai imminente la scelta di Nilufar Addati. Pochissimi giorni e finalmente la tronista svelerà chi tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi è il ragazzo che ha conquistato il suo cuore e che vuole al suo fianco. In attesa di scoprirlo, entrambi i corteggiatori stanno facendo degli ultimi gesti per la bellissima tronista che, soprattutto nelle ultime settimane, si è mostrata anche un po' sofferente per una situazione non sempre facile in studio. In particolare Giordano ha deciso di allontanarsi un po' dai social, soprattutto dopo il caos scoppiato in studio per aver indossato una maglia con un marchio (la stessa indossata dall'amico Luigi). Accusato di voler fare business, il corteggiatore ha lasciato per un po' Instagram, dove non posta ormai foto da una settimana. Un gesto volto a dimostrare anche a Nilufar che a lui interessa soltanto lei.

Nilufar e Nicolò: una coppia perfetta?

D'altra parte, Nicolò ha invece rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine dove dichiara di voler essere la scelta di Nilufar Addati e di volerla portare a conoscere i suoi genitori. "Penso che Nilufar mi abbia capito su tanti aspetti. Ha visto in me un ragazzo maturo, che le può dare sicurezza a livello mentale e non solo economico. - ammette Nicolò - Sono un ragazzo pacato che però si fa rispettare. Le ho detto sempre quello che pensavo, a volte usando parole dure, cercando sempre l’onestà reciproca. Siamo sempre riusciti a risolvere le nostre divergenze con il dialogo, perché abbiamo entrambi la voglia di andare avanti. Queste cose di me le ha capite. Ha capito anche quello che provo per lei e sa che sono sincero."

