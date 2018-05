Valentina, fidanzata di Einar / Chi è? La lettera ad Amici 17 poi la sorpresa in studio

Grande sorpresa per Einar: nella nuova puntata del serale di Amici 17 arriva prima la lettera della sua fidanzata Valentina e poi proprio lei. Baci e lacrime in diretta

12 maggio 2018 Anna Montesano

Einar, Amici 17

È una serata davvero ricca di emozioni per Einar che riesce a riabbracciare in diretta la sua fidanzata Valentina. Il cantante della squadra Blu di Amici 17 si esibisce con Emma nella sua prima prova della sfida a squadre ma viene poi chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi. Dopo un giro di parole, la conduttrice svela che Einar tiene costantemente un diario. Qui il cantante scrive delle lettere che sono destinate alla sua fidanzata Valentina. Il ragazzo non sa però che le sue lettere sono state ben inquadrate dalle telecamere e quindi riprese dalla produzione. Alcune di questa sono proprio tra le mani di Maria De Filippi, che le legge in studio.

EINAR RIABBRACCIA LA FIDANZATA VALENTINA

Un dolcissimo Einar sottolinea l'amore e la mancanza che prova per della sua fidanzata e di come, per consolarsi, annusi la sua maglietta e abbracci il peluche che le ha donato come porta fortuna. Maria però svela che Valentina ha risposto alle sue lettere. "Mi manchi tanto anche tu e ti amo tantissimo - scrive la ragazza - Non vado più a mangiare la nostra solita bruschetta del venerdì né la pizza d'asporto, perché erano cose che facevano solo con te quindi ti aspetto per rifarle. Io ti aspetto e ti amo tantissimi". Maria fa poi sedere Einar e annuncia un ripescaggio: "C'è una nuova ballerina in gioco" però ecco entrare proprio lei, Valentina. Einar è incredulo e corre ad abbracciare la sua fidanzata. Tripudio di baci e tanta emozione in studio.

