Verissimo speciale Amici 2018/ Ospiti e anticipazioni: Rudy Zerbi ottiene la doppia modalità di eliminazione

Verissimo speciale Amici 2018, anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Maria De Filippi: interviste inedite alla conduttrice, gli allievi e il direttore artistico.

12 maggio 2018 Valentina Gambino

Verissimo speciale Amici

Come tradizione vuole, questo pomeriggio, sabato 12 maggio 2018, andrà in onda a partire dalle 16 circa, lo speciale di Verissimo dedicato al serale di Amici di Maria De Filippi. Sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, Silvia Toffanin avrà il piacere d’interagire proprio con la conduttrice ed anche con gli allievi attualmente rimasti in gara. Ecco perché, per l’occasione lo studio dove vediamo il programma, si “trasferirà” nello studio dello show del prime time dedicato al talento. Le due trasmissioni si “frulleranno” insieme per un mix di anticipazioni esclusive ed interviste. Questa 17esima edizione dello show ideato da Queen Mary, non sta certamente andando come si sperava e quindi, dietro la corsa “pazza” ai numeri percentuali, ci potrebbe essere anche una viva riflessione della De Filippi, a pochi giorni di distanza dal pensiero diffuso da Milly Carlucci intervistata su Gay.it. Staremo a vedere se la presentatrice TV riferirà oggettivamente oppure no, di avere avuto un importante calo di ascolti dovuto – di regola – agli allievi del programma, giudicati poco talentuosi.

Silvia Toffanin intervista i ragazzi e Maria De Filippi

Silvia Toffanin, nello studio del serale di Amici, per l’occasione avrà il piacere d’intervistare Maria De Filippi per una chiacchierata libera e inedita. Ma non ci sarà spazio solo per lei. Ed infatti, i protagonisti di questo appuntamento speciale con Verissimo, saranno proprio i ragazzi della Squadra Bianca e della Squadra Blu. Ecco perché, ci sarà massima attenzione anche per le storie di Carmen, Einar e Lauren (blu) e di Biondo, Irama, Emma e Bryan (bianchi). I giovani talenti del programma avranno modo di esibirsi in studio ma anche di rivedere per la prima volta in assoluto, i primi passi del loro percorso artistico una volta fatto il loro ingresso dentro la scuola più ambita d’Italia. Di recente, il ballerino Bryan ha voluto cambiare squadra per potersi sfidare con Lauren. Biondo invece, ogni sabato sera fa i conti con Heather Parisi che ha dichiarato in più di una occasione di trovarlo banale e poco originale. Staremo a vedere se gli allievi racconteranno anche queste piccole difficoltà del serale.

The Kolors ospiti dello speciale di Verissimo

Il serale di Amici 2018 da sempre, ha partorito una serie di talenti niente male. Tra questi anche Stash and The Kolors che per l’occasione saranno ospiti dello speciale di Verissimo in onda su Canale 5 a partire dalle 16 circa. La band ha vinto il programma nel 2015 e da quel momento non si è più fermata. A poche settimane di distanza dall’attesa finale del talent show ci sarà spazio anche per Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Luca Tommassini. Proprio i docenti di canto e ballo, sono tra i più temuti di sempre. Zerbi per esempio, ha avuto modo di mettere sotto pressione Einar e di proporre la bislacca sfida finale che ha visto protagoniste la scorsa settimana, Emma contro Carmen. La Celentano invece, aveva preso di mira Valentina elogiando il percorso di Bryan. Tommassini in questa edizione, ha preso il posto di Giuliano Peparini nel ruolo di direttore artistico, sfortunatamente per lui, questa 17esima edizione è risultata essere un poco tiepida sotto il punto di vista del talento e lui, creativo come non mai, non ha avuto molta occasione di poter sperimentare.

Verissimo, info streaming e diretta serale

Lo speciale di Verissimo dedicato ad Amici, potrà essere visionato anche in diretta streaming, dal portale ufficiale di Mediaset.it oppure scaricando la relativa applicazione per tablet e smartphone di ultima generazione, sia con Android che su iOS. Il programma potrà essere visionato in replica con le stesse modalità, a poche ore di distanza dalla messa in onda ufficiale. Inoltre, potrete vedere l’appuntamento anche in mobilità, semplicemente disponendo di una connessione dati. Come sempre, il popolo social è molto attivo in questo senso ecco perché, per commentare su Twitter la puntata in real time, vi basterà utilizzare gli hashtag di entrambe le trasmissioni: #Verissimo - #Amici17. Oltre allo speciale del programma di Silvia Toffanin, questa sera come sempre, potrete visionare le nuove dinamiche del serale di Amici con dei piccoli cambiamenti del regolamento che gli estimatori sperano Maria De Filippi possa spiegare anche nel corso di Verissimo.

