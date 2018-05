Vincitore Eurovision Song Contest 2018?/ Chi ha vinto? Cipro e Israele favoriti

Vincitore Eurovision Song Contest 2018: Eleni Foureira per Cipro e Netta Barzilai per Israele favorite, poche possibilità per l'Italia con Ermal Meta e Fabrizio Moro.

12 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Chi sarà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2018? L’Italia spera che Ermal Meta e Fabrizio Moro riescano a portare a casa la vittoria grazie al messaggio forte della loro canzone “Non mi avete fatto niente” che è un inno contro il terrorismo. Il videoclip ha superati 20 milioni di visualizzazioni e sono migliaia i commenti, soprattutto di stranieri, che fanno il tifo per la coppia italiana. Difficilmente, però, l’Italia tornerà a casa con la vittoria. I bookmakers, infatti, non hanno molta fiducia nei MetaMoro. Bet365 e Bwin quotano la vittoria dei due cantautori a 26, Unibet a 29. Più rosee le previsioni di Sisal Matchpoint e Snai, che danno la vittoria dei MetaMoro rispettivamente a 12 e a 15. Non sempre, però, i pronostici diventano concreti. Lo scorso anno, la vittoria di Salvador Sobral ha aperto le porte ad un genere diverso, decisamente poco commerciale. Non sono da escludere, dunque, sorprese.

EUROVISION SONG CONTEST 2018: VINCITORI? CIPRO E ISRAELE FAVORITI

La candidata numero uno alla vittoria dell’Eurovision Song Contest 2018 è Eleni Foureira, in gara per Cipro con "Fuego". Le quote, per lei, sono decisamente basse: la sua vittoria è data a 2,2 da Bet365, a 2,25 da Unibet, a 2 da Bwin e Snai, a 2,10 da Sisal Matchpoint. Al secondo posto, invece, c’è Netta Barzilai che rappresenta Israele con "Toy": la sua vittoria è quotata a 3,75 da Bet365, a 4 da Unibet e Sisal Matchpoint, a 4,50 da Snai. Al terzo posto nel podio dei pronostici si piazza la Francia con Madame Monsieur che porta sul palco dell’Eurovision 2018 la canzone “Mercy”. La sua vittoria è data a è data a 10 da Bet365, Sisal Matchpoint e Snai, a 14 da Bwin e a 15 da Unibet. Sarà questo anche il podio effettivo dell’Eurovision Song Contest 2018? Nonostante i pronostici, molto dipenderà anche dall’esibizione live. Ermal Meta e Fabrizio Moro canteranno senza scenografie o coreografie puntando tutto sul messaggio della canzone.

