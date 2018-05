AMICHE DA MORIRE/ Su Rai Movie il film con Claudia Gerini (oggi, 13 maggio 2018)

Amiche da morire, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 13 maggio 2018. Nel cast: Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, alla regia Giorgia Farina. La trama del film nel dettaglio.

13 maggio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CLAUDIA GERINI

Il film Amiche da morire va in onda su Rai Movie oggi, domenica 13 maggio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata scritta e sceneggiata dalla creatività di Giorgia Farina, la regista del film. Quest'ultima è una famosa regista e sceneggiatrice nota per aver curato la regia di film come Ho ucciso Napoleone e Bello di Mamma. Protagonisti della pellicola sono Claudia Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore, Vinicio Marchioni e Marina Confalone. Prodotto da Rai Cinema, il film ha anche potuto contare sulla collaborazione di Fabio Bonifacci che ha affiancato Giorgia Farina nel dar vita alla sceneggiatura. Fabio Bonifacci è un noto scrittore italiano che ha contribuito al successo di numerosi film come Bianca come il latte, rossa come il sangue, Lezioni di cioccolato 2, Metti la nonna in freezer, Il principe abusivo, Benvenuto Presidente! e Mister Felicità. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

AMICHE DA MORIRE, LA TRAMA DEL FILM

La trama intreccia le vite di tre donne (Olivia, Gilda e Concetta) tra loro molto diverse, che vivono nello stesso paesino siciliano. Olivia, legata a Rocco da tre anni di matrimonio, sospetta che suo marito la tradisca. Decide così di seguirlo con l'aiuto di Gilda e scopre che suo marito è probabilmente membro di una gang criminale dedita a rapine e furti. Gilda affronta suo marito che ammette le sue colpe, aggiungendo di essere pronto ad abbandonarla per sempre e di non provare nulla per lei. A quel punto, accecata dalla rabbia, Olvia uccide Rocco a bruciapelo. Le tre decidono così di occultare il corpo ed impadronirsi delle refurtive frutto delle rapine perpetrate dalla banda di Rocco. Intanto la polizia inizia ad indagare circa la scomparsa dell'uomo.

