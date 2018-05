Aida Nizar torna al Grande Fratello 2018?/ Martedì il confronto con gli ex coinquilini: l'ultima indiscrezione

Aida Nizar pronta a tornare al Grande Fratello 2018 martedì, in diretta, per un confronto con gli ex coinquilini? L'indiscrezione di Dagospia e non solo!

13 maggio 2018 Anna Montesano

Aida Nizar al Grande Fratello 15

Aida Nizar è pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello 15. Sembra proprio che la concorrente più discussa di questa edizione, eliminata la scorsa settimana, dopo aver visto filmati e accuse dei suoi ex coinquilini, sia pronta a fare il suo ritorno in Casa per un ultimo chiarimento. L'indiscrezione sembra essere confermata dal portale Dagospia, che parla di imminente ritorno in Casa dell'esuberante spagnola. Ma chi chi vorrà chiarire nello specifico Aida? In attesa di scoprirlo, c'è da sottolineare che per Aida è ancora "cocente" l'eliminazione di martedì scorso, con tanto di percentuale del 51% (che tanto ha fatto discutere). Lei ha avuto modo di esprimere il suo dissapore nel corso di un lungo messaggio postato sui social.

IL MESSAGGIO DI SCONFORTO DI AIDA

"Questa è una delle pagine più tristi della mia vita, si è infranto un sogno. - ha dichiarato Aida Nizar sul suo account social - Primo: perché non meritavo di uscire, secondo: solo io so quanto impegno e sacrificio ho impiegato per raggiungere il mio obiettivo, venire quì in Italia." Così ha proseguito: "Nella casa regnava l'ozio. Mi impegnavo ogni giorno a migliorare il mio italiano - continua parlando in terza persona, come nel suo stile - Aida ha rallegrato il suo pubblico, ha trasmesso una grande gioia di vivere, l'entusiasmo di amare se stessi e gli altri. Aida è convinta che ha lasciato un'impronta nel cuore degli italiani". Non sono mancati i complimenti a Barbara D'Urso: "Barbara è una donna che ha capito subito com'era Aida, una donna con una gran voglia di vivere da condividere con il mondo intero. Il mio sogno si è realizzato!" In virtù di queste parole, la Nizar è molto carica e non vede l'ora di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello.

