Alfonso Signorini: “Barbara d'Urso? Finto moralismo”/ “Grande Fratello record del trash”. E sulla leucemia...

Alfonsi Signorini: “Barbara d'Urso? Finto moralismo. Grande Fratello record del trash”. E sulla battaglia con la leucemia il direttore del settimanale Chi racconta...

13 maggio 2018 Silvana Palazzo

Alfonsi Signorini e Barbara d'Urso

La malattia ti cambia e cambia il modo di intendere le cose. Questa è un'esperienza che ha vissuto anche Alfonso Signorini, che ha combattuto la leucemia. «Mi ha fatto capire il valore delle cose», ha raccontato il direttore del settimanale Chi nell'intervista rilasciata a La Verità. Della sua malattia aveva già parlato: era il 2014 quando si prese una pausa dalla tv e dagli impegni professionali per curarsi. Ora, dunque, torna con la memoria a quel periodo doloroso e rievoca un anedotto relativo alla puntata di Kalispera! del 23 dicembre con Christian De Sica e Sabrina Ferilli ospiti: «Non smettevo di sudare. A mezzanotte avevo 40 di febbre. Terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele». In ospedale gli fecero gli esami, ma poi lo mandarono a casa dopo avergli dato un antipiretico. Il giorno dopo, vigilia di Natale, la brutta notizia: «Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure», gli dissero. Cominciò le cure e preparò poi il ritorno.

ALFONSO SIGNORINI, ATTACCO FRONTALE A BARBARA D'URSO

Alfonso Signorini non si è solo raccontato nell'intervista a La Verità, ma ha colto anche l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Nel suo mirino è finita Barbara d'Urso, di cui evidenzia quelle che ritiene le sue luci e le sue ombre. «Una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però non mi piace il finto moralismo. Il suo Grande Fratello sta battendo tutti i record del trash». Le frecciate non finiscono qui: «È autrice del Grande Fratello e ha scelto il cast: ora non può scandalizzarsi per come si comportano i concorrenti». Chissà se Barbara d'Urso, che in quanto a trash ha dato lezioni anche nella puntata di oggi di Domenica Live, avrà voglia di rispondere ad Alfonso Signorini. Quest'ultimo ha invece complimenti per Alessia Marcuzzi, che invece recentemente è stata criticata per la sua conduzione dell'Isola dei Famosi 2018: «La più estranea al mondo della tv. Il che ha lati positivi e negativi. È la più politicamente corretta, ha viaggiato e letto molto».

