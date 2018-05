Amici serale 2018, vincitore Carmen/ Nessun eliminato, Bryan vs Laure: chi sarà eliminato? (sesta puntata)

Il vincitore della sesta puntata di Amici 2018 è una donna: Carmen. La sfida tra Bryan e Lauren resta senza un verdetto, i professori decidono di rinviare la propria decisione.

Amici 17 Serale

La sesta puntata di Amici ha visto trionfare Carmen come prima classificata. Ci si aspettava anche la proclamazione del vincitore della categoria ballo, a cui andranno cinquanta mila euro ed un trofeo, ma alla fine i professori hanno deciso di rimandare la scelta alla prossima puntata. In gara erano rimasti i ballerini Bryan e Lauren, che si sono cimentati in una sfida diretta. La De Filippi ha speso parole di elogio per i due allievi durante la puntata: "Sono veramente orgogliosa di entrambi, comunque andranno le cose terremo le porte aperte per loro nel nostro programma". I due concorrenti hanno ballato in due occasioni: Bryan con un giovane ballerino, poi con Sebastian Melo Taveira, mentre Lauren ha sfoderato un balletto sensuale ed infine una coreografia in difesa delle donne. Dalle prime votazioni sembrava che Lauren fosse destinata a vincere, ma Rudy Zerbi suggerisce una settimana di riflessioni ulteriori. I professori accolgono l'invito del collega, dunque il premio per la categoria danza viene rinviato di sette giorni.

Amici 2018: Bryan vs Lauren, verdetto congelato

Fortunatamente, per una sera ed in via eccezionale, Amici ha chiuso in largo anticipo: non ce ne voglia Maria De Filippi, ma tre ore di trasmissione sarebbero sempre più che sufficienti. Anzi restano incomprensibili i motivi per cui sia ormai diventata consuetudine allungare il brodo con fuori programma prevedibili e scontati. Ieri sera il programma ha chiuso in anticipo per non fare concorrenza all'Eurovision Song Contest in cui gareggiavano Ermal Meta e Fabrizio Moro. Tornando alla puntata, la serata è stata caratterizzata da ritmi decisamente più blandi rispetto agli appuntamenti precedenti. Nessuna polemica, tanta comicità con gli ospiti e qualche esibizione nemmeno troppo coinvolgente. Carmen vince e il verdetto su Bryan vs Lauren viene rinviato alla prossima settimana. La serata si è aperta con la grande sfida tra Carmen ed Emma, che era rimasta congelata nella puntata precedente. Così, prima del verdetto, anche i vip si sono espressi sul duello, esprimendo la propria preferenza.

Carmen vincitrice dopo aver rischiato l'eliminazione

Emma vs Carmen è stata la sfida più appassionante della sesta puntata. Fa sorridere il fatto che Carmen abbia poi conquistato il primo posto come vincitrice della serata: "Rischiavo l'eliminazione e ora ho vinto non ci credo". Le due ragazze si sono sfidate in una serie di prove, alla fine delle quali i professori hanno dovuto decidere chi salvare tra le due. Il verdetto in questo caso è stato abbastanza scontato: 4 a 4 e nessuna eliminazione. Gran parte della serata è stata dedicata al siparietto comico coi vari invitati speciali dal mondo dello spettacolo. Ad Amici hanno partecipato Michelle Hunziker, Belen Rodriguez, Luca Argentero e Il Volo: una nuova sfida di imitazioni, che aveva invece avuto come protagonista lo chef Antonino Cannavacciuolo, Emma, Arisa e Giulia Michielini nella scorsa puntata. Quasi quaranta minuti di varietà e spazio azzerato alle esibizioni dei ragazzi. La gara vera, dunque, è cominciata soltanto nella fase finale della puntata, che ha poi improvvisamente accelerato verso i titoli di coda per far spazio ad Eurovision.

Chi sarà il vincitore della categoria ballo?

Il finale di puntata è stato dunque caratterizzato dalle sei sfide tra i vari concorrenti. Maria De Filippi ha voluto sorprendere Einar con l'arrivo in studio della sua fidanzata. Un momento che ha ricordato molto C'è posta per te, piuttosto che Amici. E poi via libera alle danze con alcune ballerine formose che hanno preso le luci dei riflettori. Infine anche la mitica Paddy Jones, ormai presenza fissa su Canale 5 dopo l'exploit di Sanremo con lo Stato Sociale. Maria De Filippi adora l'anziana ballerina, avendola scoperta quando co-conduceva Tu si que vales. Insomma la serata si è poi spenta senza grossi sussulti ma con qualche certezza: Carmen ha vinto la puntata, nessun concorrente è stato eliminato e per il verdetto su Bryan e Lauren bisognerà aspettare una settimana. Comincia il conto alla rovescia per gli appassionati, che speravano di scoprire già ieri sera il vincitore della categoria ballo. Delusione tra i fan di Lauren, i quali erano ormai pronti a festeggiare la vittoria della loro beniamina. Rudy Zerbi ha "rovinato" la festa, convincendo i colleghi a riflettere ulteriormente.

