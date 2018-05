Angelo su Baye Dame: “ho visto la stecca di liquirizia”/ Video, rapporto sessuale? Ex gieffino smentisce

Baye Dame e Angelo: rapporto non completo in bagno? La rivelazione choc del Ken umano italiano agli altri inquilini, l'ex gieffino smentisce via social.

13 maggio 2018 Emanuela Longo

Baye Dame

Baye Dame continua ad essere al centro dell'attenzione nonostante la sua squalifica dal Grande Fratello 2018 in seguito agli atti di bullismo contro il ciclone spagnolo Aida Nizar. Questa volta però, lo è diventato in modo indiretto e forse inconsapevole per via di una rivelazione choc sul suo conto avvenuta nelle ultime ore all'interno della Casa di Cinecittà da parte di uno dei suoi ex compagni di avventura. A quanto pare, infatti, sebbene sia stata breve la sua permanenza al Grande Fratello, Baye Dame avrebbe avuto un brevissimo momento ‘appagante’ insieme ad un altro concorrente. Lo "scoop" è avvenuto nelle passate ore, mentre tutti erano allegramente a tavola, evidentemente in vena di confessioni piccanti. Durante la serata, Angelo Sanzio, il "Ken umano" italiano, avrebbe raccontato un episodio che ha lasciato gli altri inquilini senza parole. Il giovane ha infatti svelato di avere avuto un rapporto sessuale con Baye Dame durante i primi giorni di permanenza nella Casa, in particolare mentre si trovavano all'interno del Lido Carmelita. A restare particolarmente interdetto è stato Alberto, che però si è fatto prendere dalla curiosità cercando di saperne subito di più.

LA CONFESSIONE DI ANGELO SANZIO, BAYE SMENTISCE

Durante la cena, Angelo ha svelato di aver avuto un avvicinamento intimo con Baye Dame. "La stecchetta di liquirizia l'ho vista pure io!", ha commentato ironicamente mentre chiacchierava con i suoi amici di avventura. Alberto è stato colui che ha manifestato il maggiore stupore, Il Ken italiano a quel punto ha rivelato che tutto sarebbe accaduto nel Lido Carmelita, mentre erano in bagno. Alberto, però, non si sarebbe accorto di nulla. "Ma come è stato Angiolè? E' stata soddisfacente quell'emozione?", ha domandato. "Vabbè, mica l'abbiamo fatta completa eh...", ha replicato Sanzio. Ma, dall'esterno, cosa dice invece Baye Dame? Lui si è limitato a rispondere attraverso le Instagram Stories postando l'immagine di una confezione di liquirizie e scrivendo: "Ho visto un elefante volare... ditemi che credete anche a questo!", smentendo così il racconto di Angelo. Quest'ultimo ha raccontato la verità o è stata solo una provocazione?

