Anna Tatangelo, "Chiedere scusa"/ Nuovo singolo dopo l'addio a Gigi D'Alessio (Domenica In)

Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione nel salotto di Rai Uno con l'uscita del suo nuovo singolo ''Chiedere scusa''. Si parlerà anche di Gigi D'Alessio? (Domenica In)

Anna Tatangelo, Domenica In

Messa da parte la storia d'amore con il compagno di vita, Anna Tatangelo ha finalmente voltato pagina ed ha preso le distanze da Gigi d'Alessio per dedicarsi a se stessa. Non sarà un compito facile, visto che la quotidianità sarà tutta da ricostruire, così come la sua vita sentimentale che la vede single dopo tanti anni di indiscusso amore con il cantante napoletano. Un dettaglio che di certo ha fatto gola a tante pagine di gossip, soprattutto riguardo al suo presunto flirt in corso con Stash dei The Kolors, smentito subito da quest'ultimo. Oggi, 13 maggio 2018, Domenica In ospiterà Anna Tatangelo per un'intervista intima a tu per tu con la padrona di casa Cristina Parodit, con cui farà una carrellata dei suoi successi personali e professionali. Nessun nuovo amore per ora, come ha sottolineato l'artista a Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio 1, ma solo tanti corteggiatori che non vogliono farsi davvero avanti. Del resto la Tatangelo non crede di avere la concentrazione adatta per pensare ancora all'amore, soprattutto visto che vuole dedicare la sua nuova vita da single al figlio Andrea.

ANNA TATANGELO: IL SINGOLO "CHIEDERE SCUSA"

Ad una settimana di distanza dal suo singolo Chiedere Scusa, Anna Tatangelo segna un passo importante per la sua carriera e continua a seguire i numerosi impegni con il mondo della musica. Ieri la cantante di Saro è intervenuta infatti al Mon Amour di Rimini per incontrare gli ammiratori ed interpretare alcune delle sue hit più celebri. La musica ed il figlio Andrea sono al primo posto degli interessi attuali della Tatangelo, che ha deciso di concentrare sforzi e determinazione nel suo nuovo progetto musicale. Erano trascorsi tre anni dal suo ultimo disco, Libera, ed ora il singolo Chiedere Scusa mette al centro la sua personale esperienza grazie alla scrittura di Matteo Buzzanca e la produzione di Mattia Panzarini e Placido Salamone, come sottolinea Libero Quotidiano. Il progetto completo vedrà la luce solo il prossimo settembre, ma sembra proprio che gli ammiratori della Tatangelo abbiano accolto con grande entusiasmo questo suo ritorno agli albori. Nulla di fatto invece per chi sperava di vedere l'artista al fianco di Gigi d'Alessio per una puntata di Ballando con le Stelle, soprattutto visto l'interesse di Milly Carlucci di avere in pista la coppia di cantanti.

© Riproduzione Riservata.