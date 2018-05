Annalisa Minetti a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele/ La bimba potrà donarle la vista?

Annalisa Minetti a Domenica Live con la figlia Elena e il compagno Michele: La sua bambina potrà ridonarle la vista grazie alle cellule staminali? La nuova speranza.

13 maggio 2018

“In studio in super esclusiva Annalisa Minetti, suo marito e la piccola Elena e per la prima volta ci racconterà come la sua bambina possa aiutarla con la sua malattia agli occhi”. Questo l’annuncio di Barbara d’Urso durante il suo promo di Domenica Live. La cantante sarà ospite in studio e avrà modo di parlare con la conduttrice svelando un dettaglio molto importante. Proprio di recente l’artista aveva spiegato di aver fatto conservare il cordone ombelicale del parto della figlia Elena, nata lo scorso 29 marzo proprio per le nuove possibilità che la scienza sta offrendo. Ecco perché, proprio grazie alle cellule staminali potrebbe tornare a vedere. "Quel cordone ombelicale potrebbe essere una speranza per tutta la mia famiglia" ha affermato la Minetti, sposata con il fisioterapista Michele Balzarino. Dal calciatore Gennaro Esposito la cantante e sportiva ha avuto dieci anni fa il primo figlio Fabio. Adesso per lei si aprirà la nuova battaglia: vincere la retinite pigmentosa che anni fa le ha portato a perdere completamente la vista.

Proprio di recente, Annalisa Minetti è stata fotografata tra le pagine di Diva e Donna, presentando la figlia Elena insieme al compagno Michele. L’artista ha svelato che Elena è nata con un parto cesareo perché non poteva correre il rischio di affrontare un parto naturale perché sarebbe stato pericoloso per i suoi occhi e la perdita della vista. Per questo motivo, ha optato per il parto assistito nonostante abbia ammesso di aver vissuto un momento particolarmente difficile. Dopo il parto per fortuna è andato tutto benissimo e adesso la cantante può abbracciare la sua piccola che proprio questo pomeriggio presenterà anche in diretta nel corso di Domenica Live con Barbara d’Urso.

