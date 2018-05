Ascolti TV 12 maggio/ Il serale di Amici 17 vince contro L’Eurovision 2018: record stagionale per la Queen

13 maggio 2018 Valentina Gambino

Amici batte la finale dell’Eurovision: ascolti record

Questo sabato sera Ballando con le stelle 13 è stato momentaneamente sostituito dalla finale dell’Eurovision Song Contest 2018: chi ha vinto la gara degli ascolti TV? Su Canale 5 invece, la programmazione non ha subìto cambiamenti e il serale di Amici 17 è proseguito senza particolari intoppi. Con una giuria esterna “bomba” e degli ospiti speciali altrettanto interessanti (Michelle Hunziker e Belen Rodriguez che, tra le altre cose, si sono potete riabbracciare dopo il pasticcio dell’argentina esasperata dai fotografi), la Queen è tornata ad avere un attimo di respiro portandosi a casa la vittoria finale. In diretta da Lisbona, la finale dell’Eurovision è stata commentata da Federico Russo e Serena Rossi ed è andata ben oltre la mezzanotte, orario in cui Maria De Filippi ha chiuso i battenti. Proprio la conduttrice, ha voluto anticipare la chiusura per dare la possibilità di visionare la finale e votare per Ermal Meta e Fabrizio Moro, in gara con “Non mi avete fatto niente”. Nonostante la gara breve e con un comparto ospiti di tutto rispetto, gli ascolti del serale sono andati meglio del previsto? Scopriamolo!

Il serale di Amici 2018 ha avuto un po’ di respiro portandosi a casa la vittoria degli ascolti TV di ieri, sabato 12 maggio. Approfittando dell’assenza di Ballando con le stelle, la Queen ha raggirato l’ostacolo andando a segno, battendo la finale dell’Eurovision che ancora oggi, non rappresenta ancora una vera gara da seguire con il fiato sospeso come accade per esempio per il Festival di Sanremo. La puntata del talent show di Maria De Filippi in onda sull’ammiraglia di Casa Mediaset ha aperto i battenti alle 21.12 fino alla mezzanotte, portandosi a casa un ascolto medio di 4.3 milioni di telespettatori fino a toccare il 21.37% di share. Questo è in assoluto il miglior risultato stagionale per il suo programma che vince anche per l’assenza di Ballando. La finalissima dell’Eurovision Song Contest è andata comunque bene con un ascolto medio di circa 3.5 milioni di utenti arrivando al 18.63% di share con picchi il 30% durante la classifica finale che ha regalato ad Ermal Meta e Fabrizio Moro un onesto quinto posto.

