Bianca Atzei a Domenica Live/ Dall’operazione al cuore alla morte della nonna: periodo buio per la cantante

13 maggio 2018 Valentina Gambino

Bianca Atzei sarà la protagonista indiscussa di una bella intervista di Barbara d’Urso durante la Domenica Live in onda oggi, dalle 13.55 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Cosa racconterà la seconda classificata dell’Isola dei Famosi 2018? Sicuramente ci sarà modo di parlare di Max Biaggi, l’ex fidanzato che comunque – almeno al momento – sembra essere ancora dentro il suo cuore. Ed infatti in Honduras, a pochi giorni di distanza dalla finalissima del programma, la cantante ha scritto un messaggio al suo ex compagno: "Scrivo una lettera che non ho mai scritto e vorrei scrivere. La persona a cui mi riferisco sa perfettamente quello che penso. Perché - ha aggiunto - bisogna credere sempre nell'amore... perché un cuore rotto non passa in tre mesi". Lo sportivo però, non ha mai replicato alla sua missiva ed ha continuato a rimanere in silenzio. Staremo a vedere se la ruspante napoletana indagherà a suo modo questo pomeriggio durante la sua d’Urso intervista. Dopo la finalissima dell’Isola dei Famosi, Bianca Atzei aveva fatto preoccupare gli estimatori per un ricovero in ospedale per colpa di una gastroenterite. Dopo qualche ora d’ansia era poi arrivato il messaggio della diretta interessata per tranquillizzare tutti i fan: "Non sono stata bene, niente di grave e per fortuna ora sto meglio... Vi ringrazio per esservi preoccupati per me... leggo tutti i vostri pensieri e siete sempre splendidi".

Bianca Atzei, l’operazione al cuore e la perdita della nonna

In quella occasione, Bianca Atzei ha dovuto proprio rinunciare all’ospitata a Domenica Live che a quanto pare recupererà questo pomeriggio. Successivamente la cantante è stata ospite di Verissimo dove ha raccontato dei dettagli inediti sulla sua vita e l’operazione al cuore del 2015. “Ho affrontato cose importanti e difficili nella vita, e mia mamma è stata sempre al mio fianco. Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Vedere chi ti sta vicino che non sta bene aiuta a ridimensionare molte polemiche della vita di ogni giorno. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’isola per non fare la vittima”, ha svelato. Alcuni giorni fa invece, la perdita della nonna condivisa su Instagram con queste parole: “Questa consapevolezza a volte è disarmante, ti mette davanti a una realtà che non vorresti vivere, come sentire mio papà piangere per la sofferenza mi lascia senza forze. Papà ti voglio dire che ci sono io sempre e per sempre e cercherò di riempirti il cuore anche per la parte mancante di tua mamma”.

