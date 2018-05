Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 13 maggio: Di Maio, Sorrentino, Amendola, Milly Carlucci e Bennato

Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 13 maggio: ospiti di Fabio Fazio sono Di Maio, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Claudio Amendola, Luca Argentero, Milly Carlucci e Bennato.

13 maggio 2018 Stella Dibenedetto

Fabio Fazio, Che tempo che fa

Una puntata ricca di ospiti quella di Che tempo che fa che va in onda oggi, domenica 13 maggio, in prima serata su Raiuno. Fabio Fazio, anche questa settimana, incontra personaggi del mondo della politica, della televisione, della musica e del cinema. Dopo essere andato in onda per anni su Raitre, da questa stagione va in onda sulla rete ammiraglia della Rai dove, però, non ha raggiunto i risultati sperati. La scorsa puntata ha incollato davanti ai teleschermi 4.093.000 spettatori pari al 17% di share. Gli ospiti della puntata odierna fanno ben sperare per gli ascolti. Come sempre, l’apertura è dedicata alla politica. Fabio Fazio incontra l’onorevole Luigi Di Maio per fare il punto sulla situazione del Governo Italiano. Quali saranno gli altri ospiti? Andiamo a scoprirli insieme.

CHE TEMPO CHE FA: GLI OSPITI DEL 13 MAGGIO

Ospiti della puntata odierna di Che tempo che fa sono Paolo Sorrentino e Toni Servillo nei cinema con “Loro 2”, il secondo capitolo del film dedicato a Silvio Berlusconi. Milly Carlucci, la regina di Ballando con le stelle 2018, presente la finalissima del suo programma, in onda sabato 19 maggio. E ancora Edoardo Bennato, in radio con “Mastro Geppetto”, pubblicato a quarant’anni dall’uscita dell’album “Burattino senza fili”. E poi Claudio Amendola e Luca Argentero, protagonisti del film “Hotel Gagarin”, nelle sale cinematografiche dal 24 maggio. Per la musica, invece, c’è Francesco Motta che presenta il singolo “La nostra ultima canzone”, tratto dall’ultimo disco “Vivere o morire”. Accanto a Fabio Fazio, come sempre, ci sono Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

IL TAVOLO DI CHE TEMPO CHE FA

Al Tavolo di Che tempo che fa, oltre a Fabio Volo, Nino Frassica, Orietta Berti e Gigi Marzullo, ospiti fissi di Fabio Fazio, si fermano anche Edoardo Bennato, Claudio Amendola e Luca Argentero. E ancora Totò Schillaci, il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi autore del libro “L’Italia intatta” che racconta i posti nascosti del Belpaese grandi siti archeologici. Infine, Cristiano Malgioglio e Valeria Marini, protagonisti del film di animazione “Show Dogs – Entriamo in scena”. Una puntata ricca di importanti ospiti pronti a trascorrere una serata divertente insieme a Fabio Fazio.

